مسجد میدان مقصودیه ‌تبریز بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آیین بهره برداری از مسجد میدان مقصودیه تبریز گفت: دقت و سرعت در مرمت مساجد تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تمام تلاش سازمان میراث فرهنگی بر آن است تا اقامه نماز و دیگر فرایض دینی و امور مربوط به مسجد در هنگام مرمت دایر باشد و مشکلی برای امت اسلامی و نمازگزاران پیش نیاید.

وی هزینه مرمت مسجد میدان مقصودیه را که بخشی از آن با مشارکت اهالی و هیئت امنا تامین شده است دو میلیارد و 400 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: بدیهی است که هزینه تمام شده مرمت مساجد تاریخی بیش از هزینه مورد نیاز برای ساخت یک مسجد جدید است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی با تاکید بر لزوم حفظ و احیای مساجد تاریخی بیان کرد: قدمت مساجد در یک منطقه نشان دهنده ایمان بالا و دین مدار بودن مردم و توجه آنها به وجود چنین مکانی است.

محمدی با بیان اینکه دولت نهم و دهم در ثبت، حفظ و مرمت مساجد تاریخی پیشتاز بوده است، یادآور شد: دولت های نهم و دهم تعهد و توجه ویژه ای در مرمت و بازسازی مساجد تاریخی، امام زاده های قدیمی و بقاع متبرکه داشته است که قابل توجه بوده و جای تقدیر دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به سرعت گرفتن نهضت مرمت مساجد تاریخی استان طی سال های اخیر گفت: مساجد سید علی آقا در محله شتربان تبریز، مسجد حضرت فاطمه زهرا در خیابان تربیت تبریز، مسجد جامع مهرآباد بناب و تعدادی دیگر از مساجد قدیمی استان در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه مرمت مساجد معمولا به صورت فاز به فاز انجام می گیرد، اظهار داشت: با اتمام مرمت بخش اصلی مسجد میدان مقصودیه، طرح های بزرگتری مانند رواق سازی حیاط مسجد برای مجموعه تعریف شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قدمت این مسجد را مربوط به دوره صفویه دانست و یادآور شد: مسجد میدان مقصودیه یکی از قدیمی ترین مسجدهای شبستانی تبریز به شمار می رود.

محمدی تشریح کرد: این مسجد از دو شبستان شرقی و شمالی تشکیل شده که شبستان شمالی کوچکتر بوده و در آن مراسمی مانند نماز ظهر برپا می شود و شبستان شرقی به مراسمی با جمعیت های بیشتر اختصاص دارد.

وی تاکید کرد: تا کنون بخش عمده مساجد آذربایجان شرقی متعلق به دوره های مختلف تاریخی ثبت ملی شده و مرمت و بهسازی اکثر آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: بیش از 50 درصد اعتبارات مرمت سازمان برای مرمت مساجد تاریخی هزینه می شود.

تراب محمدی همچنین بناهای تاریخی هر کشوری را نشانه فکر و رفتار ها و اعتقادات مردم آن سرزمین دانست و تاکید کرد: نظارت بر هر گونه عملیات و تغییر و مرمت در این مساجد بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است.