  1. استانها
  2. قم
۱۱ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۶

کیانی در گفتگو با مهر:

اقدامات خصمانه دولت انگلیس از ذهن تاریخ پاک نمی‌شود

اقدامات خصمانه دولت انگلیس از ذهن تاریخ پاک نمی‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم گفت: دخالت‌ها و اقدامات خصمانه دولت انگلیس، هرگز از ذهن تاریخ پاک نمی‌شود.

امین کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تسخیر سفارت انگلیس توسط دانشجویان، به پیشینه اقدامات خصمانه این کشور برعلیه ایران اشاره داشت و عنوان کرد: دخالت‌های انگلستان درامورایران در دوران قاجار و اقداماتی که برای سلطه بر منابع ایران انجام داد هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.

وی تحمیل قراردادهای مختلف، استفاده از ایران به عنوان پلی برای استعمار هند، دخالت نظامی این کشور در ایران دردوران جنگ جهانی دوم و حمایت‌های مختلفی که از رژیم پهلوی بعد از روی کار آمدن صورت گرفته از جمله جنایات وفریبکارهای این کشور بر علیه ایران عنوان کرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ اظهارکرد: پیروزی انقلاب اسلامی ضربه سنگینی به حیثیت استکبار و بخصوص آمریکا و انگلیس بود و چون این کشور‌ها جرات اقدام نظامی مستقیم را برعلیه کشور نداشتند با تجهیز کشورعراق جنگ ۸ ساله را بر ایران تحمیل کردند.

وی ادامه داد: بعد از جنگ نیز همچنان ردپای روباه پیر در کارشکنی‌هایی که بر ضد نظام صورت می‌گیرد همواره مشاهده می‌شود و حتی در فتنه ۸۸ نیز ما شاهد بودیم که چگونه این کشور از آشوبگران حمایت کرد.

کیانی بیان کرد: هماهنگی با غرب در اعمال تحریم علیه ایران، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و مخالفت با برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای از دیگر اقدامات خصمانه انگلیس برعلیه ایران است.

وی در ادامه به جنبش والستریت که هم اکنون کشورهای اروپا وغرب را فراگرفته است اشاره و بیان کرد: این جنبش متعلق به ۹۹ درصد از ساکنان این کشور‌ها است و ما سفارت بریتانیا را نیز متعلق به یک درصدی می‌دانیم که شامل سرمایه داران و سیاستمدارانی است که سرمایه ۹۹ درصد از مردم این کشور‌ها را برای دست یابی به سود چپاول می‌کنند.

کد مطلب 1474800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها