نقشه جغرافیایی سیاسی جهان در حال تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم انبارلویی پنجشنبه شب در نشست بسیج دانشجویی در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و پیامدهای ناشی از آن معادلات قدرتها در جهان به هم ریخته و جهان به سمت یک نظم جدید در حال حرکت است.

انبارلویی افزود: امروز جمهوری اسلامی بدون داشتن سرباز، تنها با قدرت نرم انقلاب در حال تاثیرگذاری در دیگر کشوررهاست و استکبار با استفاده از همه ابزارهای فیزیکی و نرم افزاری نتوانسته حتی در کشورهای دست نشانده خود مانند مصر کاری انجام دهد.

این تحلیل گر سیاسی بیان کرد: در یک دهه آینده تحولات ژئوپلوتیک به نفع جمهوری اسلامی و مردم منطقه رقم خواهد خورد و خواب غرب آشفته خواهد شد.

سردبیر روزنامه رسالت اظهارداشت: در آستانه انتخابات مجلس باید به سمت وحدت اصول گرایان حرکت کنیم تا دشمن نتواند به اهداف شوم خود دست یابد و آنچه در صحنه انتخابات این دوره اهمیت دارد حضور و مشارکت گسترده مردم است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه سنگینی داریم و آن هم خدمت به مردم و کمک به پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور است و باید با حفظ وحدت کسانی را معرفی کنیم تا در مجلس حضور پیدا کنند که پیرو ولایت بوده و به نظام خدمت کنند.

خدمات انجام شده سرمایه اجتماعی اصولگرایان

دبیر سیاسی حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: در یک دهه گذشته کارهای بزرگی در صحنه های سیاسی، اجتماعی کشور صورت گرفته مانند پیشرفت های علمی، هسته ای، اقتصادی، کنترل تورم، هدفمندی یارانه ها که برای اصول گرایان سرمایه اجتماعی بزرگی محسوب می شود و امیدواریم هم اصول گرایان و هم طرفداران آنها قدر این سرمایه ارزشمند را بدانند و از این فرصت برای اعتماد سازی بین مردم استفاده کنند.

انبارلویی بیان کرد: در راهبردهای کوتاه مدت باید خطر استکبار جهانی را جدی بگیریم زیرا آنها از انقلاب زخم خورده اند و در این دوره از انتخابات هم تلاش می کنند تا مردم کمتر در صحنه حاضر شوند.

وی گفت: امیدواریم با برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان فساد بانکی اخیر، اعتماد مردم به مسئولان بیشتر شود و شاهد حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات برای ابراز علاقمندی به نظام باشیم.

این تحلیل گر سیاسی یادآورشد: مردم باید در جریان فضای انتخاباتی این دوره باشند و بدانند دشمنان برای آنها چه فکری دارند زیرا امروز اتاق فکری در آمریکا تشکیل شده و طرحهایی را آغاز کرده اند تا رقابتهای سیاسی داخلی را به یک نقطه آشتی ناپذیر برسانند و حضور مردم کم رنگ شود.

انبارلویی تصریح کرد: بازسازی درگیریهای گذشته، فعال کردن ظرفیت ایجاد اغتشاش در کشور و اختلاف بین قوا و اصول گرایان از دیگر ترفندهای دشمن در انتخابات پیش روست که نیازمند هوشیاری مردم و احزاب سیاسی است.

وی گفت: باید تلاش کنیم تا رهنمودهای ولایت و رهبری در بین مردم درک و ترویج شود و معرفی افراد و انتخاب آنها نیز بر مبنای ارزشهای اصولی و انقلابی باشد تا مجلسی قوی و متخصص شکل بگیرد تا در خدمت مردم و انقلاب اسلامی باشد.

انبارلویی بیان کرد: آرامش امروز ما توام با مشارکت سیاسی اصول گرایان می تواند در تحولات منطقه و جهان تاثیرگذار باشد و به وحدت کشور نیز کمک کند.

وی در خصوص شکست آمریکا در طرح های براندازانه در سوریه هم اظهارداشت: آمریکا با وارد کردن سلاح از اردن تصمیم داشت در مدت شش ماه حکومت بشار اسد را سرنگون کند اما حضور میلیونی مردم در خیابانها و حمایت از رئیس جمهور خودشان این طرح را با شکست مواجه کرد و تحریم و تهدید اتحادیه عرب هم جواب نداد و آمریکا سرشکسته شد.

سردبیر روزنامه رسالت همچنین گفت: امروز اطراف کشور ما را دشمنان با تجهیزات نظامی خود گرفته اند اما می دانند ایران با قدرت توان پاسخگویی نظامی به آنها را دارد و اگر در داخل مخالفینی داشتند که می توانستند به آنها اعتماد کرده و حکومت را به آنها بسپارند فکر حمله نظامی را هم عملیاتی می کردند اما از آن هم عاجز شده اند.

انبارلویی یادآورشد: همه گروهها و احزاب سیاسی باید تلاش کنند تا انتخابات آینده، پر شور، بانشاط و با حضور حداکثری مردم برگزار شود و هر کس که با نظر مردم انتخاب شد به مجلس راه یابد.

در ادامه این نشست دانشجویان در خصوص آرایش سیاسی احزاب پیش از انتخابات، راهبرد دشمنان در کاهش مشارکت مردم، دیدگاه مردم در خصوص کارنامه اصول گرایان، فضای حاکم بر انتخابات، اهمیت انتخابات این دوره، شرایط بازگشت مردودین و مخالفین به اردوگاه انقلاب، سئوالات خود را مطرح کردند که انبارلویی به آنها پاسخ داد.