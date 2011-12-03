استقرار شرکت مقتدر مسافربری خارج از کشور در پایانه کرج تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شعبانی با تاکید بر بکارگیری شرکتهای قوی مسافربری در پایانه های مسافربری کلانشهر کرج، این مهم را در ارائه خدمات بهینه به مسافران مهم برشمرد.

وی تاکید کرد: اساس و شالوده عملکرد و فعالیت سازمان پایانه های کرج، جا به جایی آسان و ایمن مسافران به نقاط مختلف کشور با محورت مسافرت با اتوبوس است.

این مسئول با اشاره به تقاضای مسافران خارج از کشور به مقصد کشورهایی مانند سوریه و ترکیه، گفت: مهیا کردن زمینه های مساعد برای مسافرتهای خارج از کشور به وسلیه اتوبوس از مقاصد مهم سازمان پایانه ها است که روند اجرای آن نیز با جدیت پیگیری می شود.

شعبانی با اشاره به تصویب طرح استقرار شرکت مقتدر مسافربری خارج از کشور در پایانه کرج، عنوان کرد: این مهم ضمن فراهم کردن شرایط مطلوب مسافرت به برخی از کشور ها، به منظور تهیه صورت وضعیت مسافرهای خارج از کشور نیز اهمیت دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه های کرج در ادامه گفت: به منظور تحقق این مهم، سازمان اقدامات لازم را از طریق اداره کل پایانه های استان البرز انجام داده است.

شعبانی اظهارداشت: در صورت تعامل و هماهنگی با انجمن سفرهای خارج از کشور، صورت وضعیتهای سفرهای خارجی از کرج ارائه می شود.

وی گفت: این مهم نقش بسزایی در بروز هویتی مشخص و مطلوب از فعالیت شرکت های مسافرتی در کرج همانند برخی استان های کشور دارد.

این مسئول در ادامه با یادآوری موافقت وزارت راه با ورود شرکتهای توانمند مسافربری در پایانه شهید کلانتری افزود: با توافق وزارت راه و اداره کل پایانه های استان، شرکت های مسافربری واجد الشرایط می توانند در پایانه مسافربری شهید کلانتری فعالیت داشته باشند.

وی ساماندهی و ارتقاء عملکرد پایانه مسافربری شهید کلانتری را از اهداف اجرای این مهم خواند و بیان کرد: در راستای طرح جایگزینی، شرکتهایی توانمند و فعال با تایید و معرفی وزارت راه و اداره کل پایانه های استان جایگزین شرکتهای مسافربری که امکان جا به جایی مسافر را ندارند، می شوند.





