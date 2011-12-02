میزان تولیدات زراعی در گنبد کاووس 57 درصد رشد دارد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید 550 هزار تن محصولات زراعی در سال خبر داد.

وی اظهار داشت: با وجود فعالیت حدود 25 هزار نفر بهره بردار در بخش کشاورزی در سطح 165 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، امکان تولید 600 هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی در شهرستان وجود دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان گنبد کاووس از لحاظ سطح زیرکشت، میزان تولید و تنوع محصولات زراعی و باغی به عنوان قطب کشاورزی استان گلستان مطرح است.

وی گفت: 790 هزار واحد دامی در این شهرستان وجود دارد که از این تعداد واحد دامی امکان تولید 150 هزار تن محصولات دامی در گنبد کاووس وجود دارد.

مدیرجهادکشاورزی گنبد کاووس اضافه کرد: تولیدات کشاورزی این شهرستان در سال زراعی گذشته از سطح 160 هزار هکتار اراضی زیرکشت شهرستان حدود 400 هزار تن انواع محصولات زراعی تولید شده است.

قاضی بیان داشت: به دلیل بروز خشکسالی در زمان کاشت و داشت، محصول با کاهش 27 درصد مواجه شده است.

وی بیان داشت: تولید گندم در این شهرستان در سال گذشته 130 هزار تن، تولید جود 130 هزار تن، کلزا 750 تن، سویا 1400 تن، وش پنبه 4500 تن و محصولات جالیزی 135 تن بوده است.