به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های بسکتبال ذوب آهن و دانشگاه آزاد اسلامی که شامگاه پنجشنبه در سالن ملت اصفهان برگزار شد، به شرح زیر است:

* در بین بازی شعارهایی علیه وضعیت کنونی ذوب‌آهن و نتایج تیم‌های مختلف این باشگاه از سوی هواداران سر داده شد و هواداران در این شعارها نسبت به عملکرد خسرو ابراهیمی، مدیرعامل این باشگاه اصفهانی اعتراض کردند.

*حدود ۱۵۰۰ نفر تماشاگر در سالن ملت حضور داشت که همه از طرفداران تیم ذوب آهن بودند.

* به نظر می‌رسید عده معدودی از هواداران ذوب آهن که در دیدارهای قبلی بعضا شعارهایی رکیک را علیه تیم مقابل یا کادر داوری مسابقه به کار می‌بردند این رفتار خود را اصلاح کرده بودند و با وجود برخی اعتراض‌ها نسبت به امر داوری آنها از شعار رکیکی استفاده نکردند.

* در اواخر کوارتر اول اوشین ساهاکیان و آرن داودی به خاطر اشتباه بازیکن خودی بر سر او فریاد بلندی کشیدند و واکنش جالبی از خود نشان دادند که این اتفاق تعجب حاضران در سالن را به همراه داشت.

* در سالن مسابقه بنرهایی با مضمون قهرمانی تیم والیبال نشسته ذوب آهن در جام باشگاه‌های آسیا نصب شده بود که در آن ابراهیمی مدیر عامل ذوب آهن که عضو تیم والیبال نشسته ذوب آهن هم بود کاپ قهرمانی را در دست گرفته بود.

* اوشین ساهاکیان در کوارتر سوم درگیری لفظی نسبتا شدیدی را با سیاوش محسنی، بازیکن دانشگاه آزاد داشت که با وساطت سایر بازیکنان به پایان رسید.

* محمدرضا ابراهیمی نیا بازیکن تیم دانشگاه آزاد در کوارتر چهارم با مصدومیت رو به رو شد و ادامه دیدار را به صورت خوابیده از کنار زمین مشاهده کرد.

این دیدار با شکست ذوب‌آهن به پایان رسید.