تأکید معاون وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل سریع بیمارستان 100 تختخوابی شهدای پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرعلیزاده در سفر ظهر پنج شنبه به شهرستان پاکدشت، با حضور در محل احداث بیمارستان 100 تختخوابی شهدای پاکدشت، ضمن بازدید و ارزیابی از مراحل پیشرفت این پروژه، دستورهای لازم برای تسریع در تکمیل و اتمام این پروژه را صادر کرد.

این بازدید با همراهی قربانعلی مقبلی فرماندارپاکدشت، فرهاد بشیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ومسئولان برخی ادارات دولتی انجام شد.

در ابتدای این بازدید، فرماندارپاکدشت گفت: ساخت این بیمارستان یکی از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان به شمار می‌ رود که با نگاه عدالت محورانه دولت، مصوب و اجرایی شده است.

دولت بیشترین توجه را به ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه داشته است

قربانعلی مقبلی توجه به توسعه زیرساختهای سلامت را مهم توصیف کرد و افزود: دولت بیشترین توجه را به ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه داشته است.

وی با اشاره به همکاری تمامی دستگاههای دولتی در این خصوص افزود: فرمانداری و ادارات شهرستان آماده همه نوع همکاری برای تسریع وتکمیل بیمارستان شهدای پاکدشت هستند.

بیمارستان شهدای پاکدشت به مردم شهرستانهای اطراف و زائران امام رضا(ع) نیز خدمات درمانی ارائه خواهد داد

در ادامه این بازدید، نماینده مردم پاکدشت در مجلس نیز با اشاره به اینکه شهرستان پاکدشت در مسیر تردد زائران امام علی ابن موسی الرضا(ع) قرار دارد، گفت: بیمارستان شهدای پاکدشت علاوه بر خدمت رسانی به مردم خود شهرستان، به مردم شهرستانهای اطراف و زائران امام رضا(ع) نیز خدمات درمانی ارائه خواهد داد.

فرهاد بشیری ادامه داد: از این رو می طلبد که با تخصیص اعتبار مناسب، این پروژه در زمان کوتاهتری مورد بهره برداری قرار گیرد.

معاون وزیر راه وشهرسازی نیز از روند احداث قسمتهای مختلف این بیمارستان بازدید کرده و اظهار داشت: برای تکمیل این بیمارستان باید کار شبانه روزی در دستور کار پیمانکاران قرار گیرد تا این طرح بزرگ هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

علیزاده از تلاش بشیری نماینده مردم در مجلس و مقبلی فرماندار پاکدشت در پیگیری اجرای این پروژه تجلیل کرد و گفت: مسئولان شهرستان پاکدشت برای اجرایی شدن و ساخت بیمارستان پیگیریهای زیادی را انجام داده اند و امیدواریم با تلاشهای صورت گرفته و امکانات موجود، این پروژه در زمان مناسب به بهره ‌برداری برسد.

کلنگ زنی ساختمان جدید بیمارستان زعیم در 11 دیماه

وی همچنین از کلنگ زنی ساختمان جدید بیمارستان زعیم در 11 دیماه خبر داد و گفت: در روز میلاد امام موسی کاظم(ع) کلنگ ساختمان جدید بیمارستان زعیم نیز به زمین زده شده وعملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه وشهرسازی ضمن بررسی مسائل و مشکلات پروژه، دستورهای لازم را صادر کرده و خواستار تعامل سازنده هرچه بیشتر بین تمامی بخشهای مرتبط با این طرح مهم ملی و بهره گیری از ظرفیت و امکانات موجود جهت تسریع در امر ساخت بیمارستان شد.