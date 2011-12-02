تندیس شهید باکری در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل شامگاه پنجشنبه در مراسم رونمایی از این تندیس هدف از ساخت این تندیس را اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

صدیف بدری با قدردانی از تمامی دستگاههای استان که در ساخت ونصب این تندیس همکاری داشته اند، اظهار کرد: معرفی مفاخرشهدای انقلاب ودوران دفاع مقدس در سطح شهر اردبیل از وظایف فرهنگی شهرداری است.

وی با بیان اینکه برای ساخت این تندیس یک میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده است، افزود: این پیکره به همت گروه هنری دائم کار و فخری اصفهانی در مدت سه ماه ساخته شده است.

به گفته بدری این تندیس بر اساس عکسی از شهید باکری که در آن منطقه عملیات را به بسیجیان نشان می‌دهد به شکل زیبا و هنرمندانه به تصویر درآمده و بر همین الگو تندیس ساخته شده است.

در این مراسم فرمانده تیپ حضرت عباس(ع) استان اردبیل نیز با تشریح برخی از ابعاد شخصیتی شهید باکری این شهید را از مخلص ترین رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس معرفی کرد و افزود: هنوز بعد از گذشت چندین سال مردم منطقه با خاطرات آن شهید زندگی می کنند.

غلام عسگر کریمیان به توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید و عنوان کرد: باید در معرفی شهدا و ترویج سیره عملی آنها گامهای اساسی برداشت و جامعه ما هر روز که می گذرد بیشتر در این باره احساس نیاز می کند.

وی خواستار توسعه کارهای فرهنگی در حاکم کردن ارزشهای دفاع مقدس در جامعه شد.

شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشوار در سال 1333 در شهر میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی متولدشد.

وی در 25 اسفندماه سال 63 در منطقه جزیره مجنون و در عملیات بدر به شهادت رسید.



