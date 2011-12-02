به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در حالی فردا شنبه با انجام هفت مسابقه به پایان میرسد که نبرد استقلال با یکی دیگر از تیمهای تبریزی لیگ پیش از دربی تهران در جام حذفی، برگزاری شهرآورد کرمان، رویارویی ذوبآهن با تیم محمود یاوری، نبرد نفتیها در تهران، روز سخت "زلاتکو کرانچار" در بوشهر، دیدار جذاب صبا و داماش در قم و بازی بسیار مهم فولاد و راهآهن در اهواز دیدارهای پایانی هفته پانزدهم را تشکیل میدهند.
شهرداری تبریز - استقلال تهران
آبیپوشان تهرانی نیز همانند سرخپوشان پایتخت پیش از دربی تهران در جام حذفی، در حالی به مصاف یکی از تیمهای تبریزی لیگ میروند که در روزهای پرحاشیهای قرار دارند. درگیری مجتبی جباری و جاسم کرار که با محرومیت یک جلسهای جباری و محرومیت هافبک عراقی تا اطلاع ثانوی همراه شد، وضعیت استقلال را بدتر از گذشته کرده است. غیبت جباری که ستون اصلی موفقیت آبیپوشان در هفتههای گذشته بوده قطعا در بازی شنبه برابر شهرداری تبریز روی این تیم تاثیر منفی میگذارد.
وضعیت مبهم آندرانیک تیموریان و غیبت خسرو حیدری و جاسم کرار تاثیر منفی بر قدرت خط میانی تیم استقلال میگذارد و این بهترین فرصت برای شاگردان "میودراگ یشیچ" است تا روند موفقیت خود در هفتههای گذشته را ادامه دهند. در این شرایط ممکن است صدرنشین در تبریز ناکام شود و در پایان هفته پانزدهم تیمی دیگر صدرنشین لیگ شود.
مس سرچشمه - مس کرمان
فوتبال کرمان در لیگ یازدهم روزهای سخت و تلخی را سپری میکند، مس سرچشمه قعرنشین لیگ است و مس کرمان هم در هفتههای اخیر با هدایت "میروسلاو بلاژویچ" توانسته است از جمع فانوس بدستان جدا شده و به رده سیزدهم صعود کند. دربی کرمانیها برای هر دو تیم اهمیت دارد زیرا با این سه امتیاز تاحدودی به وضعیت خود سروسامان میدهند اما در صورت شکست مس، ممکن است آنها به جمع فانوس بدستان بازگردند. البته پیروزی شاگردان بلاژویچ، وضعیت سرچشمه را بدتر از گذشته کرده و مس کرمان را به جمع تیمهای میانه جدول میرساند. بعد از شهرآوردهای تبریز، گیلان، خوزستان و تهران، این پنجمین شهرآورد لیگ ایران است که در هفته پانزدهم برگزار میشود.
نفت تهران - صنعت نفت آبادان
نبرد نفتیها در ورزشگاه دستگردی تهران اهمیت بالایی برای "طلاهای سیاه" تهرانی دارد. شاگردان فرکی با پیروزی در دیدار برابر آبادانیهای بدون مربی، میتوانند امیدوار باشند که در صورت ناکامی استقلال در تبریز به صدرجدول صعود کنند اما آبادانیها هم که روزهای پرفراز و نشیبی را در لیگ یازدهم سپری کردهاند، با پیروزی برابر نفت رده دومی، باانگیزه بیشتر در ادامه مسابقات لیگ به میدان میروند.
صبای قم - داماش گیلان
شاگردان ویسی، تیم سوم جدول پس از تساوی در زمین نفت تهران، این بار در خانه میزبان داماش گیلان هستند که با هدایت قاسمپور روزهای خوبی را در لیگ برتر سپری میکند. این تیم گیلانی که در 9 دیدار گذشته خود در لیگ و جام حذفی تنها در دیدار پرحاشیه با پرسپولیس شکست خورده است، قصد دارد در قم به روند موفقیتهای خود ادامه دهد. از سوی دیگر تیم صبای قم نیز برای فاصله نگرفتن از صدرجدول تنها به پیروزی در این مسابقه فکر میکند. با این شرایط می توان یک بازی جذاب و تماشایی را برای دو تیم قمی و رشتی در هفته پانزدهم متصور شد.
ذوبآهن اصفهان - فجرشهید سپاسی شیراز
چهار دیدار در لیگ و یک مسابقه در جام حذفی بدون پیروزی، این آمار بسیار بدی برای تیم ابراهیمزاده در هفته های اخیر است. آنها که پس از حذف از جام حذفی، امروز در رده هشتم لیگ برتر قرار دارند، باید برابر فجرسپاسی پیروز شوند تا به وضعیت خود در این شرایط سخت سروسامان داده و بیش از این از جمع مدعیان قهرمانی دور نشوند. البته حریف آنها به تازگی کلانتری را برکنار و محمود یاوری اصفهانی که شناخت بسیاری از این تیم را دارند، به عنوان سرمربی جدید به خدمت گرفته است. باید دید فجر با هدایت یاوری میتواند در اصفهان نتیجه بگیرد و یا ذوبآهن با پیروزی در این دیدار تا حدودی به شرایط مطلوب نزدیک میشود.
شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان
استعفا و بازگشت فیروز کریمی تاحدودی وضعیت تیم شاهین را تحت تاثیر قرار داده است. آنها که در هفتههای گذشته با کریمی هم در لیگ و هم در جام حذفی نتایج خوبی را کسب کردهاند، در این شرایط میزبان سپاهان اصفهان هستند. کریمی که نشان داده میداند تیمش را چگونه در بازیهای خانگی به سوی پیروزی هدایت کند در این هفته کار دشواری مقابل تیم خوب سپاهان دارد. زلاتکو هم که در دو هفته گذشته با سپاهان چهار امتیاز کسب کرده، میخواهد با برتری در بوشهر، این تیم اصفهانی را به صدرجدول نزدیکتر کرده و آن را به عنوان مدعی قهرمانی معرفی کند.
فولاد خوزستان - راهآهن شهرری
نبرد جلالی - دایی یکی از جالبترین مسابقات هفته پانزدهم لیگ را رقم خواهد زد. فولاد که در لیگ یازدهم روزهای پرنوسانی را سپری کرده، در این هفته میزبان راهآهنی است که در پنج هفته گذشته پنج تساوی متوالی کسب و با 10 تساوی بیشترین مساوی را در لیگ دهم داشته است. در صورت پیروزی در این دیدار، فولاد به جمع تیمهای میانه جدول اضافه میشود اما در صورت شکست برابر راهآهن، این تیم را از جمع فانوس بدستان نجات داده و پایینتر از این تیم در جدول ردهبندی لیگ قرار میگیرد.
- برنامه دیدارهای روز دوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
شنبه - 12/9/90
* مس سرچشمه - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* نفت تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* شهرداری تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه آهن فولادشهر
* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگام امام (ره) تبریز
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بوشهر
* فولاد خوزستان - راهآهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- استقلال
|14
|9
|3
|2
|25
|14
|11+
|28
|2- نفت تهران
|14
|7
|6
|1
|22
|14
|8+
|27
|3- صبای قم
|14
|8
|3
|3
|20
|15
|5+
|27
|4- سپاهان
|14
|7
|4
|3
|22
|13
|9+
|25
|5- تراکتورسازی
|14
|7
|3
|4
|29
|22
|7+
|24
|6- پرسپولیس
|14
|5
|5
|4
|18
|16
|2+
|20
|7- داماش
|14
|5
|4
|5
|19
|19
|0
|19
|8- ذوب آهن
|14
|4
|7
|3
|15
|16
|1-
|19
|9- شهرداری
|14
|4
|7
|3
|17
|19
|2-
|19
|10- شاهین
|14
|4
|6
|4
|15
|12
|3+
|18
|11- نفت آبادان
|14
|4
|5
|5
|20
|21
|1-
|17
|12- فولاد
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|5-
|16
|13- مس
|14
|4
|3
|7
|15
|18
|3-
|15
|14- سایپا
|14
|3
|5
|6
|16
|21
|5-
|14
|15- ملوان
|14
|3
|4
|7
|18
|19
|1-
|13
|16- راه آهن
|14
|1
|10
|3
|16
|20
|4-
|13
|17- فجرسپاسی
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|7-
|11
|18- مس سرچشمه
|14
|2
|2
|10
|11
|27
|16-
|8
نظر شما