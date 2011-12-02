به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای دریای زاغمرز بهشهر و چالاک آمل با قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی این مسابقات به لیگ دسته دوم فوتبال مازندران پایان دادند.

در هفته بیست و ششم و پایانی این مسابقات که با شش بازی در شهرهای مختلف استان برگزار شد، تیم فوتبال طپش قائم شهر با یک گل، میهمان خود چالاک آمل را شکست داد و با کسب 53 امتیاز مقام قهرمانی این مسابقات و لیگ برتری شدن خود را جشن گرفت.

در دیگر دیدارهای مهم هفته پایانی تیم فوتبال ناب استیل سلمانشهر، در دیداری سرنوشت ساز برابر میهمان خود شهدای لاویج نور را با نتیجه دو بر یک صاحب برتری شد و با کسب 46 امتیاز به عنوان تیم دوم به لیگ برتر فوتبال مازندران صعود کرد.

در سایر دیدارهای این هفته، تیم سقوط کرده دریای زاغمرز با نتیجه پر گل پنج بر یک از سد بسیج لمراسک گلوگاه گذشت.

تیم شهدای للـه مرز بهشهر، با سه گل تیم آزمایش قائم شهر را مغلوب کرد. تیم پدیده شمال ساری، دو بر یک تیم گرجی جوان روستای گرجی محله را از پیش رو برداشت و دیدار تیمهای شورای اسلامی عربخیل جویبار و استقلال طبقده ساری با تساوی دو بر دو پایان یافت.

مسابقات امسال لیگ دسته یک فوتبال مازندران با حضور 13 تیم در یک گروه به صورت رفت و برگشت برگزار شد.