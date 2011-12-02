نکایی ها 120 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

صفرعلی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد بازسازی عتبات عالیات تا اوایل سال 90 به صورت متمرکز از طریق استان اداره می شد و با هماهنگی دفاتر ائمه جمعه در شهرستانها در جمع آوری نذورات و کمک های مردمی اقدام کرده بود.

وی با اشاره به دستورات ستاد عتبات عالیات کشور و استان، مبنی بر تشکیل ستاد عتبات عالیات در شهرستانها افزود: یک نفر رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان و شش نفر متشکل از امام جمعه، فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، فرماندهی سپاه ناحیه، مدیر آموزش و پرورش و مدیر اداره اوقاف و امور خیریه از اعضای هیئت امنای این ستاد هستند.

محمد زاده افزود: برنامه ریزی مناسب جهت جمع آوری نذورات و کمک های نقدی و غیر نقدی به منظور تامین بخشی از نیازهای بازسازی عتبات عالیات عراق، حرمین شریفین امامان (ع) انجام شده و تاکنون 60 پروژه مهم توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات نجف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا صورت گرفته و تعداد 9 پروژه مهم دیگر در دست اقدام است.

این مسئول گفت: میزان کمکهای جمع آوری شده در این شهرستان، تاکنون وجه نقدی 105 میلیون ریال، النگو و انگشتر به ارزش چهار میلیون و 880 هزار ریال، برنج جهت پخت در حرم های کربلا، نجف و سامرا 500 کیلوگرم به ارزش 15 میلیون ریال، اعزام نیروهای تخصصی بنا، جوشکار، سنگ کار، آرماتوربند به تعداد 18 نفر بوده است.

محمدزاده افزود: اتمام عملیات بازسازی طلا کاری گنبد امام جواد(ع)، طلاکاری گلدسته های حرم مطهر، انتقال و تعویض بیش از 15 هزار متر مربع سنگ صحن، ساخت 64 درب چوبی حجره های صحن، راه اندازی کارگاههای پرداخت کاری، احداث یک باب سقا خانه، تامین لوستر حرم مطهر، تامین تجهیزات برقی حرم و تامین فرش حرم از اهم فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات در کاظمین بوده است.

وی افزود: طراحی ضریح مطهر امامین عسکریین(ع)، طراحی و ساخت صندوق های قبور، طراحی و اجرای مناره ساعت حرم طفلان مسلم(ع)، تهیه طرح توسعه سرداب بقیه الله الاعظم(عج)، ساخت و نصب گلدسته های حرم طفلان مسلم(ع)، ارسال سیمان و مصالح ساختمانی، تامین آب سرد کن و جاروبرقی و پنکه برای حرم مطهر و تامین دو دستگاه خودرو برای حرم های سامرا و مسیب از اهم فعالیت ها در سامرا و مسیب است.

وی تصریح کرد: تعویض سنگ های حرم مطهر، سنگ کاری خیمه گاه امام حسین(ع)، ساخت دو باب درب طلای حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع)، ساخت و نصب ضریح و درب قتلگاه امام حسین(ع)، کاشی کاری، انجام مطالعات ژنو تکنیک و ژنو فیزیک، تامین فرش حرمین، تامین سامانه صوتی حرم، احداث دو باب سقاخانه از برخی از فعالیت های ستاد در کربلا بود.

محمد زاده اذعان داشت: ترمیم و تعویض حرم و کاشی کاری و معرق ورودی ایوان حرم مطهر، احداث حسینیه حیدریه ، دارالضیافه و استراحتگاه، ساخت و نصب 13 برج روشنایی، احداث خط انتقال آب از کوفه به نجف، اجرای پروژه اصلاح و تقویت سیستم حرم مطهر، احداث 216 چشمه سرویس بهداشتی در اطراف حرم از جمله فعالیت های این ستاد در نجف اشرف است.

