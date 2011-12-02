عاشورا نهضت سازنده اعتقادها و باورها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه پنج‌شنبه در جمع عزادارن هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع امام خمینی(ره) گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار شد، در خصوص تأثیرگذاری قیام عاشورا بر باورها و اعتقادات اظهار داشت: پیام‌های قیام عاشورا که بر گرفته از توحید، معاد، نبوت و امامت است موجب تقویت اعتقاد و باورهای دینی می‌شود.



وی با بیان اینکه پیام‌های عاشورا تنها مختص به آن زمان نبوده است افزود: انسانهای بسیاری وجود دارند که به سبب مطالعه در نهضت امام حسین(ع) و تاریخ آن حضرت مذهبشان را تغییر دادند و از بت پرستی و کفر به اسلام روی آوردند و در واقع مکتب کربلا آنها را دین دار کرد.



استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نهضت عاشورا یک نهضت سیاسی و حماسی و یک نهضت تک بعدی نیست بلکه یک نهضت سازنده اعتقادات و باورها است.



تقویت توحید یکی از پیام های نهضت عاشورا است



وی در ادامه تقویت توحید را یکی از پیام های نهضت عاشورا برشمرد و افزود: ‌توحید دو نوع نظری و عملی است و یکی از نشانه‌های انسان موحد آن است که تمام وجود و عبادت و هستی اش برای خدا باشد.



حجت الاسلام رفیعی اضافه کرد: توحید در عبادت و توحید عملی یعنی انکه یک بنده عبد خدا باشد و نه عبد مال و هوی نفس و همه کارهایش برای خداوند باشد که این امر در کربلا بسیار پر رنگ بود.



وی گفت: امام حسین(ع) در شب عاشورا فرمود همه ما حرکتمان به سوی پروردگار است و همه کارهایمان برای خدا است .

رفیعی با بیان اینکه قران می‌فرماید اگر ما به بندگان می‌گوییم عبادت کنید برای آن است که زنده و پویا باشند افزود: مومن همواره زنده است و امید و نشاط دارد و هیچ گاه احساس افسردگی نمی کند و به زندگی بدبین نمی شود.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: انسانی که نماز می‌خواند زنده و پویا است و اگر فقیر باشد غنی می‌شود و این در حالی است که خداوند به عبادات ما نیازی ندارد بلکه عبادات باعث ترقی و سبب سیر سعودی انسانها است.



وی یکی از آثار عبادات را رشد و تعالی انسان دانست و افزود: اگر همه انسانها کافر شوند این امر موجب عقب افتادن خداوند نمی شود بلکه این انسانها هستند که از رسیدن به تعالی باز می مانند.



یکی دیگر از آثار عبادت، سالم ماندن ذائقه انسان است



رفیعی با بیان اینکه یکی دیگر از آثار عبادت سالم مانده ذائقه انسان است عنوان داشت: انسان برای آنکه ذائقه معنوی اش سالم بماند باید خداوند را عبادت کند و در عین حال شاکر خداوند باشد.



وی اضافه کرد: تمام تلاش شیطان این است که انسان شاکر نباشد و قران نیز در این رابطه می‌فرماید شیطان دور انسانها طواف می‌کند تا در یک جا انسان را به دام بیندازد.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ابراز داشت: اگر انسان نعمت های الهی را شکر نکرد کفران می کند و اگر کفران کرد طغیان می کند و اگر طغیان کرد ناسپاسی می کند و در این صورت دیگر بندگی در زندگی او کم رنگ می شود.