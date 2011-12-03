محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه سازمان تیم‌های ملی بسکتبال همزمان به دنبال استخدام دو مربی خارجی است، اظهار داشت: یکی از مربیان برای تیم جوانان استخدام می شود که سال آینده رقابت‌های قهرمانی آسیا را در پیش دارد اما هنوز در مورد هیچ یک از مربیان به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

وی به مربی مورد نظر برای هدایت تیم ملی اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه بیکار نبوده و رایزنی‌های زیادی را انجام داده‌ایم. تاکنون یک مربی به فدراسیون بسکتبال ایران معرفی شده است و یک مربی دیگر هم بزودی و با ارسال فعالیت‌های کامل کاری به ما معرفی خواهد شد.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال از معرفی گزینه‌های مربیگری پیشنهاد شده یا حتی اشاره به ملیت آنها امتناع کرد و گفت: به هر حال اگر قرار باشد مربی خارجی استخدام شود گزینه خود را از اروپا استخدام می کنیم ضمن اینکه دیگر در این زمینه با صرب‌ها همکاری نخواهیم داشت.

وی افزود: "رایکو ترومن" و "وسلین ماتیچ" از مربیان درجه یک صربستان بودند که با آنها همکاری کردیم. به واقع از صرب‌ها هر آنچه را که باید، آموختیم و بدست آوردیم بنابراین دیگر جایی برای همکاری با آنها باقی نمانده است.

مشحون تاکید کرد که این بار مربی خارجی بسکتبال به خصوص برای تیم ملی باید در حد "خولیو ولاسکو" والیبال و " کارلوس کی‌روش" فوتبال باشد.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال خاطر نشان کرد: به دنبال انتخاب سرمربی برای هر دو تیم ملی و جوانان هستیم اما عجله نمی کنیم. باید تمام جوانب از جمله شرایط مالی، موقعیت کاری و ... را بسنجیم سپس تصمیم گیری کنیم تا بعدها کلاه سرمان نرود. به هر حال انتخاب سرمربی یک هندوانه کاملا سربسته است.

وی در پایان گفت: همه کشورها بر علیه بسکتبال ایران هستند و توطئه می کنند باید از این پس به گونه‌ای کار کنیم که اینگونه توطئه‌ها نتیجه‌ای نداشته باشد.