ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر صبای قم ضمن بیان مطلب فوق افزود: این مسابقه، برای هر دو تیم بسیار سخت است. صبا در این فصل با بازیکنان گمنام خود نتایج بسیار خوبی کسب کرده و با انگیزه بالایی در همه مسابقات به میدان می‌رود. تیم ما هم در هفته‌های گذشته پیشرفتی محسوس و روندی رو به جلو داشته و امیدواریم در این دیدار هم با نتیجه خوبی زمین را ترک کنیم.

وی با بیان اینکه سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت داشته و تاثیری مستقیم بر جایگاه‌ آنها در جدول لیگ دارد، تاکید کرد: این توان را در تیم خود می‌بینم که در هر دیداری پیروز شود و برای رسیدن به همین موفقیت در قم به میدان می‌رویم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان خاطرنشان کرد: تا پایان نیم فصل سه دیدار سخت پیش رو داریم اما می‌خواهیم با کسب نتایج مطلوب در این دیدارها، جایگاه‌مان را در جدول رده‌بندی لیگ تثبیت کنیم تا استرس از بازیکنان دور شود و با شرایط بهتری روحی و روانی در ادامه مسابقه به میدان برویم و شانس صعود به رده‌های بالاتر جدول را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان با تجربه این تیم در شرایط بحرانی به کمک این تیم می‌آیند، تصریح کرد: تا امروز شرایط تیم خوب بوده و بیشترین صعود را در هفته‌های اخیر نسبت به تیم‌های دیگر داشته‌ایم. تیم داماش این پتانسیل را دارد که نتایج بهتری را کسب و جایگاهی که شایسته تیم ماست را بدست آورد.

قاسمپور در مورد حضور مربیان جوان در لیگ برتر اظهار داشت: باید بیش از این به جوان‌ها فرصت داد. تا چه زمانی سنتی‌ها باید هر روز از این تیم به آن تیم بروند؟ آنها نه توان، نه حوصله و نه انرژی کار کردن را دارند و دنبال مطالب جدید نرفته و بیشتر با تفکر قدیمی خود اتکا می‌کنند. این اقدام بسیار خوبی از جانب مدیران لیگ بود که به مربیان جوان، با انرژی و صاحب فکر و سالم فضا دادند، امیدوارم این مسئله ادامه داشته باشد تا به پیشرفت بیشتر فوتبال باشگاهی و ملی ما کمک شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد عملکرد خوب این تیم در جام حذفی تصریح کرد: روز سختی را در بازی با ماشین‌سازی در جام حذفی تجربه کردیم اما خوشبختانه برابر این تیم به پیروزی دست یافتیم. در آن دیدار به خاطر شرایط موجود، مجبور شدیم سه تعویض خود را در جریان بازی انجام دهیم، ضمن اینکه فکر می‌کنم اخراج محمدی تصمیمی سختگیرانه بود. البته با درخشش آبشک و تلاش سایر بازیکنان توانستیم آن دیدار را با موفقیت پشت سرگذاشته و به مرحله بعدی صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در پایان گفت: در حال حاضر شرایط خوبی در جام حذفی داریم و می‌توانیم با دو پیروزی دیگر فینالیست شویم. اگر به فینال صعود کنیم، این شانس را خواهیم داشت تا در دو دیدار رفت و برگشت پیروز شده و حتی فرصت آسیایی شدن را بدست آوریم، البته همه چیز بستگی به شرایط تیم ما در مسابقات حساس آینده دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و داماش گیلان در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ‌برتر ساعت 15:15 روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم(ره) به میدان می‌رود.