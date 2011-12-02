داور تحت تاثیر حرکات میثاقیان قرار گرفت/فوتبال را نباختیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شکاری پس از شکست 2 بر صفر برق شیراز مقابل آلومینیوم هرمزگان در هفته نهم لیگ یک در جمع خبرنگاران، بیان داشت: ما نباید در این دیدار شکست می خوردیم چون در نیمه نخست بازی بسیار خوبی را انجام دادیم اما در ابتدای نیمه دوم داور با اعلام یک پنالتی اشتباه به سود آلومینیوم روحیه بازیکنان تیم برق را از بین برد.

وی با اشاره به تاثیر اکبر میثاقیان بر روی داور مسابقه، اظهار داشت: متاسفانه داور جوان این مسابقه به شدت تاثیر حرکات اکبر میثاقیان سرمربی آلومینیوم قرار می گرفت و به همین علت به سود آلومینیوم قضاوت می کرد و من از فدراسیون می خواهم داورهای جوانی را که به سرعت تحت تاثیر مربیان قرار می گیرند برای این مسابقات حساس انتخاب نکنند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز ادامه داد: بندرعباس از امکانات و استعدادهای خوبی در زمینه فوتبال برخوردار است و نباید با استفاده از این شیوه ها به فکر پیروزی بر حریفان باشد.

شکاری افزود: ما امروز آمده بودیم که از این دیدار امتیاز بگیریم اما در واقع ما فوتبال را نباختیم چون داور در ابتدای نیمه دوم بازی تیم ما را خراب کرد.