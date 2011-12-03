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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۶:۵۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: ادامه رقابت‌های جام‌جهانی والیبال در ژاپن با رویارویی تیم‌های ایران و روسیه و پیگیری روز دوم از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوازدهم آذرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم محرم سال 1433 هجری قمری و سوم دسامبر سال 2011 میلادی.

- تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک در ژاپن صبح امروز به مصاف تیم روسیه می‌رود.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* مس سرچشمه - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* نفت تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* شهرداری تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه آهن فولادشهر
* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگام امام (ره) تبریز
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بوشهر
* فولاد خوزستان - راه‌آهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* ابومسلم مشهد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

- هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* نیوکاسل - چلسی
* بلکبرن - سوانسی
* منچسترسیتی - نوریچ سیتی
* کوئینزپارک رنجرز - وست برومویچ
* ویگان - آرسنال
* تاتنهام - بولتون
* آستون ویلا - منچستریونایتد

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید
* راسینگ سانتاندر - ویارئال
* بارسلونا - لوانته
* والنسیا - اسپانیول

- هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:
* ناپولی - لچه
* اینتر - اودینزه

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ولفسبورگ - ماینتس
* فرایبورگ - هانوفر
* کایزرسلاترن - هرتابرلین
* بایرن مونیخ - وردربرمن
* مونشن گلادباخ - دورتموند
* اشتوتگارت - کلن

کد مطلب 1475028

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