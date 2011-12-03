تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوازدهم آذرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم محرم سال 1433 هجری قمری و سوم دسامبر سال 2011 میلادی.
- تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابتهای جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک در ژاپن صبح امروز به مصاف تیم روسیه میرود.
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* مس سرچشمه - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* نفت تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* شهرداری تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه آهن فولادشهر
* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگام امام (ره) تبریز
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بوشهر
* فولاد خوزستان - راهآهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* ابومسلم مشهد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* نیوکاسل - چلسی
* بلکبرن - سوانسی
* منچسترسیتی - نوریچ سیتی
* کوئینزپارک رنجرز - وست برومویچ
* ویگان - آرسنال
* تاتنهام - بولتون
* آستون ویلا - منچستریونایتد
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید
* راسینگ سانتاندر - ویارئال
* بارسلونا - لوانته
* والنسیا - اسپانیول
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* ناپولی - لچه
* اینتر - اودینزه
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ولفسبورگ - ماینتس
* فرایبورگ - هانوفر
* کایزرسلاترن - هرتابرلین
* بایرن مونیخ - وردربرمن
* مونشن گلادباخ - دورتموند
* اشتوتگارت - کلن
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