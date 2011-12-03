تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوازدهم آذرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم محرم سال 1433 هجری قمری و سوم دسامبر سال 2011 میلادی.

- تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک در ژاپن صبح امروز به مصاف تیم روسیه می‌رود.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مس سرچشمه - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* نفت تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران

* شهرداری تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه آهن فولادشهر

* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگام امام (ره) تبریز

* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بوشهر

* فولاد خوزستان - راه‌آهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* ابومسلم مشهد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

- هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* نیوکاسل - چلسی

* بلکبرن - سوانسی

* منچسترسیتی - نوریچ سیتی

* کوئینزپارک رنجرز - وست برومویچ

* ویگان - آرسنال

* تاتنهام - بولتون

* آستون ویلا - منچستریونایتد

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید

* راسینگ سانتاندر - ویارئال

* بارسلونا - لوانته

* والنسیا - اسپانیول

- هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* ناپولی - لچه

* اینتر - اودینزه

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ولفسبورگ - ماینتس

* فرایبورگ - هانوفر

* کایزرسلاترن - هرتابرلین

* بایرن مونیخ - وردربرمن

* مونشن گلادباخ - دورتموند

* اشتوتگارت - کلن