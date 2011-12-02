هیچ واهمه ای برای قطع ارتباط با انگلیس نداریم

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سعیدی سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس اظهار داشت: آیت الله مدرس در شرایط حساسی که استعمار و استبداد به ملت ایران تحمیل کرده بودند یک تنه در برابر استعمارگران و رضاخان داد و از حقوق مردم دفاع کرد.

وی با بیان اینکه راه آن شخصیت دستمایه نمایندگان مجلس ما است بیان داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه سالروز شهادت آن مجتهد طرحی در کاهش روابط جمهوری اسلامی با دولت مستکبر انگلیس به تصویب رسانده اند و به سفیر انگلیس دستور دادند که خاک ایران را ترک کند.

امام جمعه قم ادامه داد: این تصمیم در پی اقدام خصمانه دولت انگلستان صورت گرفت و امروز در دنیا تعداد کمتری دولت و مجلسی هستند که در برابر دولت انگلیس موضع بگیرند.

حجت الاسلام سعیدی با تقدیر از نمایندگان مجلس که این طرح مهم را به تصویب رساندند، گفت: این موضع گیری نمایندگان مجلس درسی است که از مکتب حسینی و تجربه ای است که از امام عظیم الشان خود یعنی خمینی کبیر گرفته اند.

وی اظهار داشت: عده ای از مردم که از دخالتها و سیاست های خصمانه دولت انگلستان علیه جمهوری اسلامی به ستوه آمده بودند از پلیس و موانع گذشتند و وارد سفارت انگلیس شدند.

امام جمعه قم با بیان اینکه این حرکت خودجوش مردمی ربطی به موضع رسمی نظام ما ندارد تصریح کرد: ما بدون آنچه که خارج از عرف دیپلماتیک است توجه نمی کنیم و با صراحت اعلام می کنیم که 32 سال است تحت تحریم برخی از کشورها هستیم و به خوبی توانستیم در این شرایط به راه خودمان ادامه دهیم.

انگلیس حقیرتر از آن است که ما را بترساند

حجت الاسلام سعیدی گفت: به فضل خدا و هدایت های مقام معظم رهبری و همت دانشمندان و مردم در این سالها با وجود تحریم به موفقیت های بزرگی دست یافتیم.

امام جمعه قم خطاب به دولت انگلیس گفت: شما حقیرتر از آن هستید که بخواهید ما را با تحریم و تهدیدات بترسانید چرا که مردم ما به خوبی می دانند که شما و آمریکا چگونه در منطقه خاورمیانه عوامل دیکتاتور خود را از دست داده و بقیه مهره های مزدور شما نیز در معرض سقوط قرار گرفتند.

وی ادامه داد: شما با سیاستهای متکبرانه و ابلهانه ای که دارید در کشور خودتان به شدت با اعتراضهای مردمی مواجه اید و این اقدامات خصمانه شما برای فرافکنی است.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها و انگلیسی ها جز اسرائیل برای هیچ کشوری ارزش قائل نیستند، تصریح کرد: ملت ما از موضع ایمان و قدرت خود ملتزم به همه قوانین و مسائل در عرف بین المللی است و با دولت ها و کسانی که با ما متکبرانه و ظالمانه برخورد می کنند به شدت برخورد می کند.

امام جمعه قم ادامه داد: ما ضمن تذکر به کسانی که معترض به سیاست های دولت انگلستان هستند به آنها می گوییم باید اعتراضات خود را در چارچوب قانون انجام دهند تا به گونه ای نباشد که جای دشمن و ظالم عوض شود.

حجت الاسلام سعیدی تاکید کرد: ما از هر اقدامی که در چارچوب قانون و شرع از عزت ایران اسلامی و شیعه و مردم مظلوم جهان دفاع کند استقبال می کنیم و کسانی که بخواهند با عزت و شرف ما مقابله کنند با آنها قطع رابطه می کنیم و هیچ واهمه ای نداریم.

حمایت از ولی فقیه یکی از مصادیق پاسخ به ندای امام حسین است

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به فرا رسیدن ماه حزن و اندوه محرم به ذکر نکاتی پیرامون رعایت نظم و انضباط در مراسم عزاداری پرداخت و تاکید کرد: مردم ما به برکت برپایی مجالس عزاداری امام حسین عزت و شرف خود را در طول تاریخ حفظ کردند.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون نهضت حسینی دانست و افزود: در ایام عاشورا طوفانی از عشق و عاطفه و احساسات در میان مردم ایجاد می شود و در این فضا باید به مسائلی که به اعتقادات مردم مربوط می شود اهتمام بیشتری داشت.

امام جمعه قم با تاکید بر لزوم ارتقای اخلاقی و اعتقادی سطح آگاهی مردم در مجالس عزاداری اظهار داشت: مجلس اباعبدالله الحسین باب واسعه و رحمت بسیاری دارد و خروجی این مجالس باید حساب شده باشد یعنی کسی که وارد مجالس امام حسین می شود ضمن استفاده از برنامه های آن بتواند ندای هل من ناصر امام حسین را پاسخ دهد.

وی حمایت از ولی فقیه را یکی از مهمترین مصادیق پاسخ به ندای امام حسین دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از عوامل تشکیل دهنده تبعیت از ولی فقیه در جامعه است.