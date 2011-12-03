محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تهدیدات انگلیس بعد از کاهش رابطه با این کشور گفت: ایران بیدی نیست که از تهدیدهای انگلیس و هم پیمانانش بترسد.



نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انگلیس به خشم آمده چون اعتبار و آبرویش در جهان از دست رفته است.



وی با بیان اینکه تصمیم مجلس در کاهش رابطه با انگلیس اقتدار ملی نظام جمهوری اسلامی را ثابت کرد، گفت: کار انگلس با تحریم و تهدید ایران پیش نخواهد رفت و به هیچ وجه آسیبی به کشورمان وارد نخواهد شد، بلکه خود آن ها ضرر خواهند کرد.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: روابط بین الملل در دنیای کنونی روابطی است که نیاز کشورها به یکدیگر مساوی است، لذا معتقدم تحریم های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران فاقد ارزش است.



کرمی راد خاطرنشان کرد: ما نباید نگران باشیم که انگلیس کشورهای دیگ را علیه ایران متحد کند، زیرا آنها سالها است که ایران را تحریم کرده اند اما هیچ اثری نداشته است.



وی در پایان با بیان اینکه کاهش رابطه با انگلیس حداقل اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است، گفت: اگر همان ابتدا که قطع رابطه با انگلیس درکمیسیون تصویب شد به صحن مجلس می آمد و تصویب می شد گستاخی انگلیس به حد فعلی نمی رسید.