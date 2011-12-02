احترام زیادی برای تیم نفت آبادان قائلم/ انگیزه زیادی برای پیروزی داریم

حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های نفت تهران و صنعت نفت آبادان از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور گفت: بازی تیم‌های نفت تهران و صنعت نفت آبادان در واقع دیدار دو تیم هم خانواده است. ما در فصل گذشته دو بار با صنعت نفت بازی کردیم که یک بار این تیم را شکست داده و بار دیگر نتیجه را واگذار کردیم.

وی با تاکید براینکه نمی شود پیش بینی کرد که با رفتن پیروانی تیم نفت آبادان چه شرایطی را در مصاف با نفت تهران خواهد داشت، تاکید کرد: با همه مشکلاتی که برای تیم صنعت نفت در حال حاضر پیش آمده است من برای این تیم حتی بدون سرمربی و تماشاگران آن احترام زیادی قائلم. صنعت نفت همواره یک تیم بازیکن ساز بوده و در حال حاضر نیز جایگاه بدی در جدول رده بندی ندارد.

وی در ادامه ضمن اعلام اینکه فقط به دنبال شکست تیم صنعت نفت هستند، اظهار داشت: البته ما در خانه بازی می کنیم و با توجه به اینکه در دو بازی قبلی خود فقط 2 امتیاز بدست آورده‌ایم بازیکنان ما از انگیزه بالایی برای شکست تیم صنعت نفت در خانه و کسب سه امتیاز این بازی برخورداریم. امیدوارم با بهره گیری از توانایی‌های خود بتوانیم سه امتیاز این بازی خانگی را بدست آوریم.

فرکی در خاتمه اظهار داشت: بازیکن محروم در بازی با تیم صنعت نفت نداریم و سه بازیکن مصدوم داریم که به این بازی نمی رسند.