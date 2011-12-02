پلمپ یک آتلیه عکاسی غیرمجاز در تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی، در تشریح این خبر گفت: بنابر تدابیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ و در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و بنابر درخواست شهروندان، مأموران این یگان اقدام به اجرای طرح برخورد با آتلیه های غیرمجاز کردند.

وی اضافه کرد: در این طرح، یکی از آتلیه های غیرمجاز و مکانهایی که اقدام به تهیه عکس غیرمجاز و مبتذل می کرد شناسایی و طی عملیاتی پلمپ شد که طی بازرسی از این آتلیه، تعدادی تصاویر مبتذل و چند عدد کیس حاوی تصاویر و عکس های مستهجن به دست آمد.

سرهنگ محرابی افزود: در این عملیات که در خیابان سهروردی صورت گرفت سه نفر نیز بازداشت شده و پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل شدند.