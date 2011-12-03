شطرنج تحولات سوریه ؛ میدان تقابل جدید روسیه با غرب

چگونگی تقابل و تعامل میان روسیه و غرب همواره از مهمترین تحولات بین المللی بوده است که برکل ساختار جهان تاثیرگذار است.

در دوران ریاست جمهوری مدودف، روسیه و غرب تلاش کردند تا گامهایی را در جهت توسعه مناسبات خود داشته باشند، اما با نگاهی به روند مناسبات بین دو بلوک غرب و شرق در سالهای اخیر می توان گفت که تنشهای بین روسیه و غرب گسترش پیدا کرده است.

مداخلات بی رویه غربیها به رهبری آمریکا درخاورمیانه در راستای دستیابی به منافع خود که مسلما منافع روسیه دراین منطقه را در معرض خطر قرار داده است سبب شده که مسکو روند تقابل و رویارویی با غرب را به صورت شفاف تر و سختگیرانه تری دنبال کند.

از جمله مواضع جدید روسیه در برابر آمریکا می توان به حمایت مسکو از اسلام آباد در برابر حملات ناتو و آمریکا به خاک پاکستان اشاره کرد به گونه ای که روسیه خواستار توضیح واشنگتن در قبال کشتار نظامیان پاکستانی توسط ناتو شده است، اعلام مخالفت روسیه با اقدامات یکجانبه و خصمانه غرب در قبال ایران و مخالفت با هرگونه ماجراجویی نظامی و تصویب قطعنامه شدیدتر علیه این کشور و همچنین اعزام رزمناوهای روسی به سواحل سوریه و مخالفت با هرگونه اقدام خصمانه علیه سوریه و سفر مدودف رئیس جمهوری روسیه به کالیلینگراد برای عملیاتی کردن طرح سپر موشکی در برابر طرح سپر موشکی آمریکا در اروپا اشاره کرد.

به این ترتیب می توان گفت همزمان با روی کار آمدن مجدد پوتین در روسیه، این کشور بار دیگر به تقابل آشکار با غرب و به ویژه آمریکا روی آورده و تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه سوریه به میدان جدید رویارویی روسیه با غرب تبدیل شده است.

روسیه که در جریان لیبی و تصویب قطعنامه 1973 برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی با کشورهای غربی هم گام عمل کرد و درشورای امنیت سازمان ملل به آن رای مثبت داد در اصل فکر نمی کرد که ناتو به صورت گسترده دست به مداخله نظامی در این کشور و بمباران مواضع قذافی بزند و در پایان سقوط دیکتاتور این کشور را به نام خود رقم بزند.

تحلیلگران معتقدند روسیه دیگر نمی خواهد گرفتار دام کشورهای غربی شود و دریافته است که باید بیشتر مراقب تحولات منطقه باشد تا هماهنگی با غرب سبب لطمه زدن به منافعش نشود.

به گفته بسیاری از تحلیلگران طی سالهای گذشته عراق، افغانستان، لیبی از جمله متحدین روسها بودند که اینک به حیات خلوت غرب به خصوص آمریکا تبدیل شده است . روسها همچنین در مناسبات خود با ایران نیز تا حدی با طناب غربی ها به چاه تحریم ها در شورای امنیت رفتند. پس شاید بتوان گفت تنها سوریه است که از شرکای سابق برای روسیه باقی مانده است .

به گزارش مهر ، روسیه با شروع اعتراضات داخلی سوریه و موضع گیریهای ضد سوری کشورهای غربی دریافت که سناریویی مشابه لیبی در این کشور در حال اجرا است. به همین دلیل "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه، آشکارا مخالفت کشور خود با مداخله نظامی درامور داخلی کشورهای عربی را بیان کرد. به این ترتیب روسیه اعلام کرده است دیگر اجازه نخواهد داد سناریوی لیبی در سوریه که یکی از متحدان سرسخت مسکو محسوب می شود تکرار شود.

"ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل در همین راستا اظهار داشته است که من درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی مطمئن نیستم. سوریه لیبی نیست و البته نیروهای ناتو در لیبی غیر نظامیان را هدف قرار دادند که نمی خواهیم این تجربه بار دیگر تکرار شود.

مسکو همچنین با اعزام رزم ناوهای روسی به سواحل سوریه به طرف های غربی این پیام را داده که سوریه و حکومت بشار اسد خط قرمز این کشور در خاورمیانه است و به آنان اجازه مداخله نظامی را نخواهد داد.

در راستای اختلافات عمیقی که بین روسیه و غرب درباره تحولات سوریه وجود دارد می توان به گفتگوی اخیر کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اشاره کنیم . اشتون در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که جامعه بین الملل به فشارهای خود علیه دولت "بشار اسد" برای متوقف کردن خشونتها در سوریه ادامه می هد و آینده مردم به قابلیتهای ما برای فشار علیه دولت بستگی دارد.

این درحالی است که لاوروف درگفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : کشورهای خارجی در پی بدتر کردن اوضاع سوریه هستند تا مداخله خود در امور داخلی این کشور را توجیه کنند.

" ویاچسلاو دزیرکالن" معاون سرویس فدرال همکاری نظامی-فنی روسیه نیز چندی پیش تاکید کرد که این کشور به اجرای قراردادهای قبلا امضا شده با سوریه ادامه خواهد داد.

دزیرکالن افزود:"از آنجا که هیچ محدودیتی برای تحویل اسلحه به سوریه وجود ندارد روسیه تمام تعهدات قراردادی خود را اجرا می کند".

این در حالی است که با افزایش ناآرامی ها در سوریه برخی کشورهای غربی و مخالفان، از روسیه خواسته اند تا از ارسال تسلیحات به سوریه خودداری کرده و به حمایت از دولت بشار اسد پایان دهد.

به این ترتیب می توان گفت درکنار اختلافات فراوانی که بین روسیه و غرب بر سر استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا و توسعه ناتو به گرجستان و عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی وجود داشته است حالا سوریه نیز به میدان تقابل دیگر روسیه با غرب تبدیل شده است.

به این ترتیب می توان سیاست جدید روسیه در قبال مسائل جهانی را همزمان با نامزد شدن مجدد پوتین برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور مشاهده کرد. پوتین که یک افسر سابق سرویسهای جاسوسی روسیه موسوم به کا، گ، ب بوده است به خوبی از ارزش استراتژیک سوریه برای کشورش آگاهی دارد و می داند که اگر نتواند این متحد خود در خاورمیانه را نگه دارد حوزه مهم و راهبردی مدیترانه را برای همیشه از دست خواهد داد.

این روزها اختلافات و تنشهای بین روسیه و غرب که در اواخر سال 2007 بر سر برنامه دفاع ضد موشکی و همچنین بر سر معاهده نیروهای نظامی متعارف در اروپا بار دیگر رقم خورد حالا با توجه به تحولات منطقه ای ابعاد تازه تری به خود گرفته و کشورهای عربی به ویژه سوریه به میدان کشمکش جدید بلوک شرق و غرب تبدیل شده است.

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گزارش : زکیه شریعتمدار تهرانی