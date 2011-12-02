ادامه تنش در روابط دمشق و آنکارا/سوریه تجارت آزاد با ترکیه را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد: دولت سوریه در واکنش به اقدامات ضد سوری ترکیه توافقنامه تجارت آزاد با آنکارا را به حال تعلیق درآورد.

دولت سوریه همچنین اعلام کرد دمشق متناسب با اقدامات ترکیه علیه سوریه تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

خاطرنشان می شود دمشق و آنکارا در دسامبر سال 2004 پس از سالها مذاکره توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور را امضا کردند.

ترکیه یکی از برجسته ترین شرکای اقتصادی سوریه به شمار می رود که اخیرا در راستای همسویی با سیاستهای غرب، مواضع تندی علیه دمشق در پیش گرفته است، حتی احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار داده بود که با واکنش صریح ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روبرو شد و وی این اظهارات را نشان دهنده تلاش آنکارا و غربی ها برای سوق دادن امور به سمت جنگ قلمداد کرد.