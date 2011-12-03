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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۴

چمران:

تهران تنها به یک فرمانداری نیاز دارد

تهران تنها به یک فرمانداری نیاز دارد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران طرح بحث افزایش فرمانداریهای شهر تهران را مسئله‌ای فرعی و غیرقابل اجرا دانست و گفت: افزایش تعداد فرمانداری ها به 10 یا 12 واحد به هیچ عنوان کارشناسی نیست و ما با آن مخالفیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با بیان اینکه نظر شورای شهر این است که تهران باید تنها یک فرمانداری داشته باشد، افزود: اگر قرار باشد تهران چون شهر بزرگی است تعداد فرمانداری هایش هم اضافه شود، باید 22 فرمانداری در 22 منطقه تهران ایجاد و فعالیت کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد تعداد فرمانداری ها افزایش پیدا کند شورای شهر نیز از طریق استانداری و وزارت کشور مصوبات خود را پیگیری خواهد کرد و دیگر نمی توانیم با فرمانداری کار کنیم.

در چند روز گذشته استاندار تهران در گفت و گو با رسانه ها بار دیگر بر طرح افزایش فرمانداری های تهران تاکید کرد که این موضوع تا امروز با واکنش کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران رو به رو شد.

کد مطلب 1475124

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