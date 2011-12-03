تهران تنها به یک فرمانداری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با بیان اینکه نظر شورای شهر این است که تهران باید تنها یک فرمانداری داشته باشد، افزود: اگر قرار باشد تهران چون شهر بزرگی است تعداد فرمانداری هایش هم اضافه شود، باید 22 فرمانداری در 22 منطقه تهران ایجاد و فعالیت کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد تعداد فرمانداری ها افزایش پیدا کند شورای شهر نیز از طریق استانداری و وزارت کشور مصوبات خود را پیگیری خواهد کرد و دیگر نمی توانیم با فرمانداری کار کنیم.

در چند روز گذشته استاندار تهران در گفت و گو با رسانه ها بار دیگر بر طرح افزایش فرمانداری های تهران تاکید کرد که این موضوع تا امروز با واکنش کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران رو به رو شد.