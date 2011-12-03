تیم فوتسال صبای قم حریف پرسپولیس تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از پایان نیم فصل نخست آن در روز پنجشنبه دهم آذر ماه، با اعلام برنامه دیدارهای هفته نخست دور برگشت از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از روز بیستم آذر ماه پیگیری خواهد شد.



بر اساس برنامه هفته چهاردهم مسابقات این فصل، تیم فوتسال صبای قم در نخستین دیدار خود در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم مطرح پرسپولیس تهران می‌رود.



نماینده فوتسال استان قم در حالی روز بیستم آذر ماه در هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پرسپولیس تهران دیدار می‌کند که در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال، در مکان چهارم جدول رده بندی قرار دارد.



فاصله زمانی اندکی بین دیدارهای هفته پایانی دور رفت و هفته آغازین دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، برای تیم های حاضر در لیگ برتر فوتسال کمی عجیب است و فشردگی بازی ها بسیاری از تیم ها از جمله صبای قم را مورد تاثیر قرار داده است، نکته ای کادر فنی تیم فوتسال صبای قم از آن کمی احساس نگرانی می کنند.



نیم فصل نخست مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی روز دهم آذر ماه به پایان رسید که در پایان 13 هفته رقابت لیگ برتری‌ها، تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 34 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.



بعد از این تیم متمول و پرستاره اصفهانی، تیم فوتسال شهید منصوری قرچک یکی دیگر از تیم های سرمایه دار و پر مهره لیگ برتر با کسب 32 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی قرار گرفته است و فولاد ماهان سپاهان اصفهان نیز با کسب 28 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد.



شاگردان سیدمهدی غیاثی در تیم فوتسال صبای قم نیز که از 13 بازی دور رفت لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور موفق به کسب هشت پیروزی، چهار تساوی و سه باخت شده اند، در حال حاضر با کسب 27 امتیاز مکان چهارم چدول را در اختیار دارند.



دیدار صبای قم و پرسپولیس تهران در هفته نخست از دور برگشت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 روز یکشنبه بیستم آذر ماه در سالن هندبال تهران و به میزبانی سرخپوشان تهرانی برگزار می شود.



بدین ‌ترتیب تیم‌های فوتسال ملی و حفاری ایران، علم و ادب سایپا مشهد، میثاق تهران، گیتی‌پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، پرسپولیس تهران، لبنیات ارژن فارس، فولاد ماهان سپاهان، فیروز صفه اصفهان، راه ساری، صبای قم، شهرداری ساوه، پتروشیمی تبریز و گسترش فولاد تبریز در نیم فصل دوم لیگ برتر برای کسب تنها سهمیه ایران در فوتسال جام باشگاه های آُسیا سال 2012 رقابت می کنند.



فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی از روز دهم شهریورماه آغاز شده است که در لیگ دوازدهم تیم فوتسال شهید منصوری قرچک گوی سبقت را از سایر رقبای مدعی ربود و قهرمان شد، اما در دو فصل قبل از آن تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد.



در ادوار گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال، تیم فوتسال ارم‌کیش در 9 دوره متوالی نماینده فوتسال استان قم بود اما با تغییراتی که در کادر مدیریتی این تیم صورت گرفت، در لیگ گذشته نماینده قم با نام کیش ایر و تربیت‌بدنی به میدان رفت.

