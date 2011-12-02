همایش ملی مدیریت گرد و غبار در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین بازگیر در جلسه کارگروه مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار اظهار داشت: همایش ملی مدیریت گرد و غبار با حضور اعضای کارگروه های مقابله با آثار زیان بار گرد و غبار استان های درگیر با این پدیده در لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در سال 87 لرستان شاهد 49 روز هوای آلوده بوده است، افزود: در سال 88 این میزان به بالای 100 روز رسید و در سال 89 و 90 این عدد پایدار ماند یعنی یک سوم از سال را لرستان شاهد هوای آلوده متاثر از گرد و غباری بوده که هیچ نقشی در تولید آن را نداشته است.

بازگیر بیان داشت: دستورالعمل اجرایی مقابله با پدیده گرد و غبار به دستگاههای ذیربط در استان ارسال شده و فعالیت ها و تکالیف دستگاهها بومی سازی شده است که امیدواریم شاهد حضور موثرتر مدیران در این قضیه باشیم.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان گفت: برنامه های مختلفی از طرف هواشناسی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، برخی از فرمانداری ها، صدا و سیما و دیگر دستگاهها ذی ربط در استان برای مقابله با گردوغبار ارسال شده که این برنامه ها را جمع بندی و لیست آنها را در یک جدول تهیه کرده ایم اما متاسفانه بسیاری از این برنامه ها قابلیت اجرایی، عملیاتی در یک بازه زمانی 8 ماهه را ندارند که خواهش ما این است که این برنامه ها با قابلیت اجرا تدوین شوند.

وی بر ضرورت تجدید نظر در برنامه های ارائه شده توسط دستگاه ها تاکید کرد و گفت: ظرف حداکثر یک هفته این برنامه ها باید ارسال شود.