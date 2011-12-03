نامه نامجو به رئیس جمهور برای هزینه مبالغ قبوض برق

یوسف آرمودلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید امکان نصب و راه اندازی پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدید پذیر در سطح کشور فراهم شود، گفت: در حال حاضر یکی از شروط مشارکت بخش خصوصی در طرحهای تولید برق بادی، خورشیدی و ژئوترمال خرید تضمینی برق است.

مدیر عامل سازمان انرژی‌های نو با اعلام اینکه در حال حاضر هر مگاوات برق تولیدی نیروگاهها حدود 48 تومان توسط وزارت نیرو خریداری می شود، تصریح کرد: اما هزینه تولید برق تجدید پذیر بالا بوده به طوریکه در شرایط فعلی هر مگاوات برق تجدید پذیر حدود 130 تومان از بخش خصوی خریداری می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عدم خرید تضمینی برق از محل انرژی‌های نو برای سرمایه گذاران بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: اخیرا طرحی به منظور تامین منابع مالی خرید تضمینی برق تجدید پذیر در سطح کلان وزارت نیرو تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق با این طرح پیشنهادی قرار است به ازای هر فروش کیلووات ساعت برق به مشترکان حدود 20 ریال برای تامین منابع مالی خرید برق تضمینی برق تجدید پذیر اختصاص یابد، بیان کرد: این منابع از محل وصول قبوض برق تامین خواهد شد.

آرمودلی با اعلام اینکه این طرح پیشنهادی در قالب لایحه ای توسط وزیر نیرو به رئیس جمهوری ارسال می شود، تبیین کرد: پیش بینی می شود در نهایت این لایحه در قالب بودجه پیشنهادی 1391 دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مدیر عامل سازمان انرژی‌های نو از این روش به عنوان مردمی ترین طرح برای توسعه انرژی های تجدید پذیر در سطح کشور یاد کرد و افزود: این طرح پیشنهادی ابتدا باید در دولت و سپس توسط نمایندگان مجلس تصویب شود.