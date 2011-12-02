تساوی ملوان و سایپا در بندرانزلی/ یک نیمه سایپا و یک نیمه ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:15 امروز جمعه با دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و سایپای البرز در ورزشگاه تختی بندرانزلی پیگیری شد که این بازی در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر تیم سایپا به اتمام رسید تا شاگردان مجید صالح در آستانه دستیابی به یک پیروزی خارج از خانه قرار گیرند. تنها گل تیم سایپا را در این نیمه امین منوچهری در دقیقه 38 به ثمر رساند و تیمش را با پیروزی به رختکن فرستاد.

در نیمه دوم تیم ملوان با بهره گیری از امتیاز میزبانی بهتر بازی کرد و با گل دقیقه 54 جلال رافخایی بازی را به تساوی کشاند و از یک شکست داخل خانه رهایی یافت.

جدول رده بندی:

1- استقلال 30 امتیاز

2- تراکتورسازی 27 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی بیشتر)

3- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 8+

4- صبای قم 27 امتیاز - تفاضل گل 5+

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6- پرسپولیس 20 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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14- سایپای البرز 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)

15- ملوان بندرانزلی 14 امتیاز (یک بازی بیشتر)

16- راه آهن شهرری 13 امتیاز

17- فجرسپاسی شیراز 11 امتیاز

17- مس سرچشمه 8 امتیاز