اجلاس بن 2؛ اهداف و پیامدها / نمی توان انتظار زیادی داشت

حبیب الله رفیع نویسنده و رئیس بخش دایره المعارف آریانا در آکادمی علوم افغانستان درباره اجلاس "بن 2" درباره افغانستان و اهداف و پیامدهای آن گفت : دولت افغانستان برای این کنفرانس آمادگی ها را اغاز کرده است .



شرکت کنند گان در این اجلاش مشخص شده اند و گفته شده که طالبان در این کنفرانس به هیچ عنوان شرکت نخواهد داشت با وجود اینکه آلمان تاکید دارد باید در این اجلاس، طالبان نیز شرکت داشته باشد .همچنین در این اواخر پاکستان نیز از شرکت در این کنفرانس خودداری کرد . بنا براین اهمیت و ماهیت این کنفرانس روز به روز کاسته می شود، هر چند در این اجلاس دولت کابل حضور خواهد داشت و گفتگوهایی انجام خواهد داد، اما از این کنفرانس نمی توان انتظارات زیادی داشت.



رفیع درباره اینکه آیا در بخش اقتصادی، انتظارات دولت افغانستان با توجه به نیاز این کشور به حدود شش میلیارد دلار پس از 2014 برآورده خواهد شد؟ اظهار داشت : افغانستان می گوید که در اجلاس، موضوع کمکها مطرح نیست، بلکه این اجلاس فقط برای امنیت افغانستان برگزار می شود و اعلام کرده است پیش از برگزاری این اجلاس امنیت دیگر مناطق نیز به نیروهای افغانستان واگذار خواهد شد .



این کارشناس درباره اینکه با توجه به غیبت پاکستان و طالبان به عنوان طرفهای اصلی، شرکت کنندگان در کنفرانس با چه طرفهایی گفتگو خواهند کرد، گفت : این طرفها با هم گفتگو انجام خواهند داد که در داخل افغانستان نیز می توانستند با هم گفتگو کنند.



از این کارشناس سئوال شد امکان دارد ریشه مشکل افغانستان در روابط آمریکا و پاکستان وجود داشته باشد که از یک سو از ده سال دوستان استراتژیک هستند و از سوی دیگر روابط این دو کشور همواره فراز و نشیبهایی داشته اند، اگر هر دو طرف اراده جدی برای متوقف کردن جنگ داشتند،این جنگ اکنون پایان یافته بود، ولی ما شاهد ادامه جنگ هستیم و امکان دارد این جنگ ادامه داشته باشد به نظر شما این سیاست دوگانه تا کی ادامه خواهد داشت ؟



وی پاسخ داد : تا کنون گام صادقانه ای در راستای ایجاد صلح برداشته نشده است. وقتی که برخورد صادقانه وجود نداشته باشد اینگونه اقدامات برای ایجاد صلح هیچ اهمیت و ارزشی ندارد. اگر اینها در سیاست خود تجدید نظر کنند و گام صادقانه ای بردارند، صلح برقرار خواهد شد، اما این طرفها در این زمینه نه حسن نیت دارند و نه صداقت .



رفیع درباره اینکه چرا آمریکا و پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان صداقت ندارند و آنها چه اهدافی را دنبال می کنند، گفت : هر دو طرف برنامه هایی دارند که پشت پرده است .پاکستان برای افغانستان اهمیت راهبردی بالایی قائل است، ولی مسائل کوچک را بهانه می کند و آمریکا نیز در منطقه راهبرد طولانی دارد و برای رسیدن به این راهبرد به جنگ ادامه می دهد و اوضاع را وخیم می کند .



وی افزود : آمریکا و پاکستان بر اساس منافع به جنگ ادامه می دهند وهر کدام برای اهداف خود این کار را انجام می دهند و برای ایجاد صلح گام بر نمی دارند، دولت کابل نیز در راستای برقراری صلح نیز صادق نیست چون تاکنون نتوانسته است برای ایجاد صلح یک دستور کار دقیق ارائه دهد .



به گزارش مهر، رفیع که با رادیو پشتوی ایران گفتگو می کرد، درباره تیره شدن روابط آمریکا و پاکستان پس از حمله نیروهای ناتو به خاک پاکستان و کشته شدن حدود 30 نظامی این کشور و درخواست مردم برای قطع رابطه با آمریکا اظهار داشت : مردم پاکستان خواهان قطع روابط با آمریکا هستند، ولی دولت پاکستان بدون کمک آمریکا نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و این کشور بر آمریکا تکیه می کند . به نظرم این وضعیت گذرا است و پس از مدتی، پاکستان از آمریکا برخی امتیازات و پول خواهد گرفت و قضیه دوباره عادی خواهد شد .



این کارشناس درباره اینکه آمریکا و پاکستان که در افغانستان از همدیگر خواسته هایی دارند، آیا تن به خواسته های یکدیگر خواهند داد ؟ گفت : این دو کشور خواسته های همدیگر را براورده می کنند، چون باهم متحد هستند و در آینده نیز پایگاه و تکیه گاه آمریکا، پاکستان است .



وی در پایان درباره امکان برقراری صلح و آرامش در افغانستان خاطر نشان کرد : بله کلید صلح افغانستان در دست بیگانگان است و دولت کابل در این زمینه جدی نیست و فقط به دنبال منافع خود است.