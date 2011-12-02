به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی، کاپیتان تیم پرسپولیس تهران در پایان دیدار مقابل تراکتورسازی و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی بود و هر دو تیم ارائه گر یک بازی زیبا بودند. متاسفانه ما دقت نکردیم و نتوانستیم از موقعیت‌های بدست آمده خود استفاده کنیم و در نهایت شکست خوردیم.

وی در ادامه افزود: به تیم تراکتورسازی تبریک می گویم بابت پیروزی مقابل پرسپولیس اما متاسفانه هواداران این تیم به گونه‌ای رفتار کردند که بسیار شرم‌آور بود. آنها الفاظی را بر زبان آوردند و حرکاتی را از خود به نمایش گذاشتند که بسیار دردناک بود.

هافبک تیم پرسپولیس در ادامه افزود: خدا را شکر می کنم که ورزشگاه آزادی همانند ورزشگاه‌های کشور انگلیس نیست که تماشاگران و بازیکنان فقط چند قدم با هم فاصله دارند زیرا در این صورت این بازی حتما چهار، پنج کشته می داد!

وی ضمن ابراز رضایت از اینکه صندلی‌های ورزشگاه توسط هواداران تراکتورسازی تخریب نشد، گفت: خوشحالم از اینکه برف آمده بود و هواداران تیم تراکتورسازی صندلی‌ها را از جای خود درنیاورده و به سمت ما پرتاب نکردند. متاسفانه این حرکت دیگر در فوتبال ما عادی شده و کسی هم پاسخگوی اینطور مسائل نیست.

علی کریمی در ادامه و در پاسخ به این سئوال که آیا در هفته‌های آینده تیم شما بهتر از این نیز خواهد شد یا خیر گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم در دیدارهای بعد امتیازات لازم را کسب کنیم اما شما دیدید که در این بازی بدشانس بودیم و توپ‌های ما وارد دروازه نشد.

هافبک تیم پرسپولیس تهران در خصوص بازی روز جمعه این تیم که مقابل استقلال برگزار خواهد شد، گفت: این بازی همانند دیگر دیدارهاست اما متاسفانه با توجه به حساسیتی که برای همه فوتبالدوستان دارد شرایطش با همه دیدارها فرق می کند. ما از فردا به این دیدار فکر می کنیم و تمرینات خوبی را انجام خواهیم داد تا بتوانیم در مقابل استقلال ارائه گر یک بازی زیبا باشیم.

کریمی ضمن ابراز گله از سازمان لیگ و شخص عزیزالله محمدی گفت: به نظر من می توانستند دیدار مقابل استقلال را بعد از دیدار ما مقابل راه آهن برگزار کنند. اگر چه ما موظفیم که تابع مقررات باشیم و در روز مقرر بازی را انجام دهیم اما اگر ما کوچکترین اعتراضی کنیم همه بر ما خرده می گیرند و می گویند که شما مدام از سازمان لیگ و برنامه مسابقات ایراد می گیرید.

کاپیتان پرسپولیس خاطر نشان کرد: ما بازیکنان ظاهر و باطن مان یکی است و امیدوارم آنهایی که در سازمان لیگ برتر هستند نیز حرف‌ها و ادعای‌شان به واقعیت نزدیک باشد.

وی افزود: امیدوارم که دیدار ما مقابل استقلال یک دیدار جذاب و تماشاگرپسند باشد زیرا که خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورها این بازی را به طور زنده تماشاه می کنند.

علی کریمی ضمن تشکر از هوادارانی که باعث شدند وی به عنوان محبوب ترین بازیکن دنیا انتخاب شود، گفت: از تمامی آنها تشکر می کنم که من را قابل دانستند تا به این عنوان شناخته شوم.

وی افزود: فکر می کنم از امروز کار من سخت‎تر خواهد شد و باید تلاش بیشتری انجام دهم تا بتوانم دینم را به این عزیزان ادا کنم.

هافبک تیم پرسپولیس ضمن ابراز رضایت از قضاوت محمود رفیعی گفت: به اعتقاد من محمود رفیعی قضاوت خوبی انجام داد و توانست این دیدار را با خونسردی تمام به پایان برساند.

کریمی در پایان در پاسخ به این سئوال که "چرا فقط شما درزمان مصدومیت بازیکنان حریف توپ را به بیرون از زمین می زدید؟"، گفت: این وظیفه هر فوتبالیستی است که وقتی بازیکن تیم حریف مصدوم می شود این کار را انجام دهد تا خدایی نکرده مصدومیت وی تشدید نشود. بازیکنان ما با توجه به اینکه تحت فشار بودند و می خواستند هر چه سریع‌تر بازی را آغاز کرده تا بتوانند به گل تساوی دست پیدا کنند.