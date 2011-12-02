هدف از نشست بن 2 زمینه سازی برای ادامه اشغال افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، "ذبیح الله مجاهد" درباره دعوت از گروه طالبان برای حضور در نشست بن 2 اعلام کرد : نظر امارات اسلامی (گروه طالبان ) برای همه مشخص است؛ این یک اجلاس فرمایشی است که از سوی کاخ سفید و برای اهداف شوم غرب برگزار می شود که در آن به مسائل اساسی افغانستان توجه نخواهد شد و تصمیمات این اجلاس نیز دیکته شده است و از قبل معلوم بوده و هیچ نتیجه ای مثبتی نخواهند داشت.



وی همچنین افزود: در اجلاسی که به خواسته ها و آرمانهای مردم افغانستان و به پایان اشغال توجهی نمی شود، برای طالبان قابل قبول نیست و ما در این اجلاس شرکت نمی کنیم. البته درباره یک ابهام باید بگویم که شبکه گروه حقانی نیز بخشی از گروه طالبان است و هیچ نماینده ای از این شبکه در اجلاس بن شرکت نمی کند، گروه طالبان و شبکه حقانی این اجلاس را به نفع کشور نمی دانند و در آن شرکت نخواهند کرد چون در این کنفرانس نیز به مردم امیدهای واهی داده خواهد شد و برای ادامه اشغال افغانستان زمینه سازی خواهند کرد.



نشست بن 2 قرار است هفته آینده در بن پایتخت آلمان با حضور کشورهای همسایه افغانستان و قدرت های بزرگ و اعضای ناتو برگزار شود.