انتقاد شدید دومین حزب ترکیه از اردوغان/ عروسک خیمه شب بازی قدرتها نباش!

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) به نقل از رسانه های ترکیه نوشت : "کمال قیلیچ دار اوغلو" رهبر حزب مخالف جمهوری خلق در پارلمان ترکیه گفت : دولت اردوغان عروسک خیمه شب بازی قدرتهای جهانی است و سیاستهایش در قبال سوریه خردمندانه نیست.



این حزب لائیک بعد از حزب عدالت وتوسعه، بیشترین کرسی را در پارلمان دارد.



قیلیچ گفت : دولت رجب طیب اردوغان، عروسک خیمه شب بازی در دست قدرتهای جهانی است که آن را بر اساس منافع خود به حرکت در می آورند، چنین سرسپردگی و دنباله روی از قدرتهای جهانی، شایسته ترکیه نیست.



وی افزود : سیاست ترکیه در قبال حوادث سوریه خردمندانه نیست، به ویژه اینکه روابط دو کشور پیش از موضعگیری منفی آنکارا، بهبود یافته بود.



بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، معاون رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه نیز با انتقاد شدید از دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه گفت : ایده و دیدگاهی بر این حزب حاکم است مبنی بر اینکه اگر با من نیستی، دشمن من هستی.



وی افزود : نگرش حزب مستبدانه و سلطه جویانه است، و معنای دموکراسی را به آسانی درک نمی کند.



این حزب همچنین در سپتامبر گذشته مخالفت خود را با استقرار رادار راهگیر موشکی آمریکا در خاک ترکیه اعلام و آن را سپری برای رژیم اسرائیل و به زیان امنیت ملی ترکیه اعلام کرده بود.



این حزب اعلام کرده بود دولت عدالت و توسعه در ظاهر به نظر می رسد در حالت درگیری با اسرائیل قراردارد، اما در پوشش آن، ترکیه را به سپر اسرائیل تبدیل کرده است.