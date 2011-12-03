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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۰۱

ابوالفتحی خبر داد:

17 همایش عفاف و حجاب در بروجرد برگزار شد

17 همایش عفاف و حجاب در بروجرد برگزار شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد از برگزاری 17 همایش عفاف و حجاب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید ابوالفتحی در همایش امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در بحث فعالیتهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در میان ارگان ها، کارخانجات و تشکلهای مردمی بسیار گسترده عمل کرده است و برای سومین سال متوالی در سطح استان رتبه اول کسب کرده است.

وی افزود: در این راستا ما توانسته ایم تاکنون 17 همایش حجاب وعفاف و همایش تجلیل از هزار چهره قرآنی را در بروجرد برگزار کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد اجرای برنامه پیوند مسجد و مدرسه و تشکیل کمیته اجرای الگوی مصرف و جهاد اقتصادی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر برنامه های برگزار شده در این زمینه عنوان کرد.

ابوالفتحی همچنین به برگزاری طرح نور در بروجرد اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح 14 درصد دانش آموزان و 6 درصد معلمان بروجرد در چهار مرحله شرکت می کنند.

کد مطلب 1475241

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