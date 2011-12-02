هشدار میلی باند درباره عواقب ماجراجویی علیه ایران/ دیپلماتهای ایران از لندن خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دیوید میلی باند" روز گذشته هشدار داد: بریتانیا باید از "دیپلماسی هوشمندانه" برای جلوگیری از وقوع جنگ میان غرب و ایران استفاده کند.

وی با غیر قابل توجیه خواندن اقدام نظامی علیه ایران گفت: اقدامات تلافی جویانه تنها باعث بدتر شدن روابط میان انگلیس و ایران می شود.

وزیر امور خارجه سابق انگلیس با اشاره به پیامدهای ماجراجویی علیه ایران گفت: احتمال می رود که اقدام نظامی علیه ایران باعث بی ثباتی منطقه شود و تهران خشم دیگر کشورهای همسایه را بر انگیزد.

این اظهارات پس از کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بر وکسل و تکرار ادعاهای نخ نما شده درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و نگرانی های اروپایی ها از ادامه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران مطرح شد.



از سوی دیگر العربیه در خبری فوری گزارش داد دولت انگلیس خروج تمام دیپلماتهای ایرانی از لندن را تایید کرد.