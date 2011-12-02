به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا با ایتالیا، ایرلند و کراوسی همگروه شد.
براساس این گزارش، گروه B رقابتها را می توان گروه مرگ نامید. حضور تیمهای آلمان، پرتغال و هلند این گروه را به سختترین گروه رقابتها تبدیل کرده است.
- نتایج کامل قرعه کشی و چگونگی حضور 16 تیم در چهار گروه مختلف رقابتها به شرح زیر است:
گروه A: لهستان، یونان، جمهوری چک و روسیه
گروه B: هلند، دانمارک، آلمان و پرتغال
گروه C: اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و کرواسی
گروه D: اوکراین، سوئد، فرانسه و انگلیس
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