به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا با ایتالیا، ایرلند و کراوسی همگروه شد.

براساس این گزارش، گروه B رقابت‌ها را می توان گروه مرگ نامید. حضور تیم‌های آلمان، پرتغال و هلند این گروه را به سخت‌ترین گروه رقابت‌ها تبدیل کرده است.

- نتایج کامل قرعه کشی و چگونگی حضور 16 تیم در چهار گروه مختلف رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه A: لهستان، یونان، جمهوری چک و روسیه

گروه B: هلند، دانمارک، آلمان و پرتغال

گروه C: اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و کرواسی

گروه D: اوکراین، سوئد، فرانسه و انگلیس