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۱۱ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

قرعه‌کشی یورو 2012 انجام شد/

آلمان در گروه مرگ/ میزبان رقابت‌ها در آسان‌ترین گروه

آلمان در گروه مرگ/ میزبان رقابت‌ها در آسان‌ترین گروه

قرعه کشی مرحله نهایی رقابت‌های یورو 2012 لحظاتی پیش در شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین برگزار شد و طی آن 16 تیم راه یافته به این رقابت‌ها در گروه‌های چهارگانه تقسیم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا با ایتالیا، ایرلند و کراوسی همگروه شد.

براساس این گزارش، گروه B رقابت‌ها را می توان گروه مرگ نامید. حضور تیم‌های آلمان، پرتغال و هلند این گروه را به سخت‌ترین گروه رقابت‌ها تبدیل کرده است.

- نتایج کامل قرعه کشی و چگونگی حضور 16 تیم در چهار گروه مختلف رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه A: لهستان، یونان، جمهوری چک و روسیه
گروه B: هلند، دانمارک، آلمان و پرتغال
گروه C: اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و کرواسی
گروه D: اوکراین، سوئد، فرانسه و انگلیس

کد مطلب 1475282

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