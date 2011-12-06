پرند با 100 هزار واحد مسکونی به "پایتخت مسکن مهر" تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همین امر باعث شده تا علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی بازدیدهای مستمر از این شهر داشته باشد تا از نزدیک در جریان کم و کیف پیشرفت امور قرار بگیرد.

تکمیل نزدیک به 8 هزار واحد مسکونی و انجام مراحل نهایی برای واگذاری آنها توجه متولی اصلی امر را به این پروژه بیشتر کرده است.

آن ‌گونه که مسئولان اشاره می‌کنند این 8 هزار واحد ظرف 45 روز آتی تحویل متقاضیان خواهد شد و این گام بزرگی است در راستای طرح خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه .

مترو، پروژه ای که پرند را متحول می کند

خط متروی 53 کیلومتری پرند – تهران یکی از اصلی‌ترین راه های تردد ساکنین پرند خواهد بود. این خط که در ادامه خط یک مترو تهران تعریف شده می‌تواند به رونق روزافزون شهر جدید پرند بیفزاید. با نزدیک شدن به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر، اهمیت تکمیل و اجرای پروژه مترو نیز نمود بیشتری پیدا کرده، از این رو، وزیر راه و شهرسازی نیز به مراحل اجرای این پروژه توجه ویژه ای داشته است.

دستگاه های خدمات رسان در اجرای پروژه های مسکن مهر همکاری بیشتری داشته باشند

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند قابل ملاحظه احداث واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عمدتا در استان‌های کوچک برای اجرای این پروژه مشکل خاصی نداریم اما شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها همواره مشکلات خاص خودشان را دارند.

نیکزاد در ادامه از دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر آب، برق، گاز و تلفن خواست تا با نهایت توان خود برای تکمیل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر با متولیان و دست‌اندر‌کاران همکاری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که بعد از ایام سوگواری سالار شهیدان بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر افتتاح و واگذار شود.

نیکزاد هم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها که درباره ورود بنگاه‌های معاملات ملکی مطرح شده به تشریح نقش بنگاه‌ها در مسکن مهر پرداخت و گفت: قرار نیست که بنگاه‌ها نقش واسطه داشته و واسطه‌گری کنند بلکه حضور آنها به منظور تسهیل امور و انجام امور اداری نظیر تهیه اسناد و ... است.

واحدهای مسکن مهر منتظر آب و برق و گاز هستند

صابونی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند به آماده شدن 8 هزار واحد از واحدهای مسکونی مسکن مهر اشاره کرد و از مسئولان امر خواست تا زمینه را برای انجام امور مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان را فراهم کند.

بهره برداری از مسکنهای مهر در شهر پرند می تواند جمعیت زیادی را تهران به سوی خود جلب کند و کمک شایانی برای کاهش جمعیت تهران بزرگ داشته باشد به شرط آنکه تمام امکانات رفاهی و زیرساختی برای استقرار جمعیت پیش بینی شده فراهم شود.