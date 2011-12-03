تکواندوکاران 41 کشور به سهمیه المپیک رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک تاکنون در قاره‌های اقیانوسیه، آمریکا و آسیا برگزار شده و با احتساب مسابقات کسب سهمیه جهانی که تیرماه در باکو برگزار شد تا به امروز 84 تکواندوکار از 41 کشور موفق به کسب مجوز سفر به لندن شده‌اند.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی در مسابقات تکواندوی بازی‌های المپیک تابستانی لندن 128 تکواندوکار در هشت وزن و دو بخش بانوان و آقایان به رقابت خواهند پرداخت که از قاره اروپا 24 نفر و قاره آفریقا نیز 16 نفر کسب سهمیه خواهند کرد و چهار نفر با کارت سفید فدراسیون جهانی و چهار نفر هم سهمیه کشور میزبان است که تکلیف هر 128 سهمیه مشخص خواهد شد.

14 کشور آسیایی 35 سهمیه را به خود اختصاص داده‌اند که کره جنوبی تنها کشوری است که هر چهار سهمیه را بدست آورده و ایران، چین تایپه، اردن، تایلند و ازبکستان نیز هر کدام سه سهمیه کسب کرده‌اند.

قاره آمریکا که در مسابقات باکو هیچ سهمیه‌ای کسب نکرد با همان 24 سهمیه قاره‌ای راهی لندن می شود و اقیانوسیه نیز همان هشت سهمیه قاره‌ای را خواهد داشت. اما تکواندوکاران قاره اروپا که ماه آینده در مسابقات انتخابی این قاره در "کازان" به میدان می روند، در باکو 15 سهمیه کسب کرده و 24 سهمیه قاره‌ای هم خواهد داشت.

در میان 84 تکواندوکاری که سهمیه کسب کرده‌اند "الکساندریس" تکواندوکار 35 ساله یونانی با دو مدال نقره در دو المپیک قبلی و "استیون لوپز" آمریکایی با دو طلا و یک برنز برای چهارمین دوره متوالی حضور در المپیک‌ها را تجربه می کنند.

"دانا توران" که مدال نقره المپیک نوجوانان را در کارنامه دارد به عنوان پدیده جدید تکواندو جهان پای به آوردگاه لندن خواهد گذاشت. فاطمه روحانی، تکواندوکار سنگین وزن کشورمان در مسابقات باکو مقابل این اردنی شکست خورد از دور مسابقات کنار رفت.

همچنین برای اولین بار در رشته تکواندو دوقلوها نیز در المپیک روی "شی هاپ چانگ" می روند. "آنا زانویچ" و "لوکجیا زانویچ" از کرواسی در مسابقات باکو موفق به کسب سهمیه شده‌اند و این المپیک به مبارزه خواهند پرداخت.

رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک با برگزاری مسابقات در قاره‌های آفریقا به میزبانی مصر و قاره اروپا به میزبانی روسیه تا پایان اولین ماه میلادی به اتمام رسیده و تکلیف مسافران المپیک مشخص خواهد شد.

تیم ملی تکواندو ایران با دو سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش بانوان راهی این رویداد بزرگ ورزشی جهان خواهد شد.