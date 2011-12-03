خرافات؛ وصله ناجور آیین های عزاداری/ شناسایی 115 پیرایه

به گزارش خبرنگار مهر، قمه زنی، حمل عکس های منتسب به ائمه، خواندن اشعار غیرمتعارف، حرکت دادن برخی حیوانات و .. از جمله پیرایه هایی بود که در گذشته در آیین مذهبی در گلستان به چشم می خورد.

همچنین در سالهای اخیر سعی شده تا با افزایش مشارکت روحانیان در برنامه های مذهبی تا حد زیادی از خرافات و پیرایه هایی که آیین های عزاداری را دستخوش تحریف کرده بود، پاک شوند.

طی سال های گذشته سعی شده که درصد مشارکت و حضور روحانیون در برگزاری برنامه های هیئت های مذهبی افزایش پیدا کند که خوشبختانه تاکنون این امر محقق شده است.

طبق آمارها، سهم حضور روحانیت در این هیئت ها در گذشته کمتر از 15 درصد بوده ولی امروز با کارهایی که انجام شده این رقم به بیش از 40 درصد رسیده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شناسایی خرافه ها و پیرایه ها و زدودن آن ها از محافل و مراسمات عزاداری به عنوان یک وظیفه مهم است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: خرافاتی که در اینگونه برنامه ها شناسایی شده براساس اولویت بندی، در حال از بین بردن است.

وی اظهار داشت: اقدامات آموزشی گسترده ای در تمام سطوح مختلف برای روحانیون، مبلغین و هیئت های مذهبی و مداحان برگزار شده است.

خرافه ها؛ وصله ناجور آیین ها

ولی نژاد با اشاره به برخی پیرایه ها در آیین های عزاداری تصریح کرد: قمه زنی، حمل عکس های منتسب به ائمه و امام حسین (ع)، استفاده از آلات موسیقی مانند ارگ در مراسمات عزاداری، حمل شمایل غیرمتعارف، خواندن اشعار غیرمستند و روایات ساختگی و ... از جمله پیرایه هایی است که در برگزاری این برنامه ها شناسایی شده و بخش اعظمی از آن از بین رفته است.

وی اذعان داشت: به هرحال امروز جلوی روند گسترش خرافه ها در جامعه گرفته شده و حداقل این موضوع در استان به وضوح وجود دارد.

مار؛ نماد بدی و شرارت

به گفته وی، حرکت دادن برخی از حیوانات مانند مار به عنوان نماد شرارت و بدی و ... از دیگر خرافاتی است که در یک مقطع زمانی در استان در حال گسترش بود ولی با مدیریت بخش اعظمی از آنها به فراموشی سپرده شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه برخی از پیرایه ها و خرافات ناشی از احساسات پرشور مردمی است، عنوان کرد: این شور و هیجان نیازمند مدیریت است و باید چارچوب و حدود تعیین شده در بروز آنها رعایت شود.

در گذر زمان بسیاری از آیین های عزاداری دستخوش تغییر و تحریف شده است و به دلیل نبود اطلاعات جامع و کامل، برخی پیرایه ها به آن افزوده شد.

در این بین معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گلستان معتقد است، وجود ابهامات در تاریخ باعث می شود که ما منبع درست و موثقی را در خصوص برخی از موضوعات نداشته باشیم.

سیدعلی میرباقری افزود: عدم دسترسی به این منابع بعضاً زمینه ورود برخی از خرافه ها را به موضوعات و برخی آیین ها فراهم می کند.

وی عنوان کرد: آیین عزاداری در ماه محرم نیز دستخوش این وقایع شده است و به دلیل اینکه از کم و کیف آن اطلاعات کامل و جامعی در اختیار نیست گاهی از مسیر درست منحرف می شود.

وی تصریح کرد: در برخی از مواقع نیز برخی افراد از احساسات پاک مردم استفاده می کنند و مطالبی را برای ایجاد شور و گرمای بیشتر در محافل عزاداری نقل می کنند در صورتی که هیچگونه سندی برای این حرف ها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: برخی از خرافه ها نیز برگرفته از سایر فرهنگ هاست که به نظر می رسد بومی سازی شده است که توصیه اکید بر ترک آن است.

به گزارش مهر، فلسفه عاشورا و تاریخ آن برای همه روشن است اما عده ای دانسته یا ندانسته تاریخ عاشورا را تحریف می کنند که به هیچ وجه این مسئله با نهضت عاشورا و شخصیت امام حسین (ع) همخوانی ندارد.

امام جمعه گرگان با گرامیداشت ماه محرم عنوان کرد: عاشورا و کربلا جریانی بود که اسلام را احیا و زنده کرد و باید در عزاداریها و مراسمهای مذهبی مراقبت کنیم.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی بیان داشت: تاریخ عاشورا بسیار روشن و شفاف است و تاکید بر این حماسه برای آن است که این تاریخ همیشه زنده بماند.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: عده ای دانسته و ندانسته تاریخ عاشورا را تحریف کردند که به هیچ وجه با نهضت عاشورا و شخصیت امام حسین (ع) سازگار نیست.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: در منبرها و سخنرانیها باید دقت کرد و مقتل هایی که خوانده می شود باید درست باشد.

به تاکید کارشناسان، نباید در عزاداریها و مراسمها دچار تحریف و انحراف شویم و واقعه عاشورا و هدف امام حسین (ع) درست تبیین شود.