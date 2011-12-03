به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم کشتی گیران مدال‌آور حاضر در رقابت‌های جهانی، سرمربیان و مربیان این تیم‌ها حواله‌های خودرو را از مسئولان برگزاری این مراسم که با حضور مسئولان رده بالای سیاسی و ورزشی کشور برگزار شد، دریافت کردند.

براساس ین گزارش، با گذشت 45 روز از این مراسم کشتی گیران و مربیان همچنان منتظرند تا این حواله‌ها که به پاس افتخارآفرینی در رقابت‌های جهانی ترکیه به آنها تعلق گرفته است به خودرو تبدیل شود.

جمشید خیرآبادی، مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با تایید این خبر گفت: در این مراسم به ما اعلام شد که زمان تحویل خودروها که به ترتیب مرغوبیت مدال و سمت شامل؛ پژو پارس، پژو 206 و تیباست، بزودی مشخص می شود و ما منتظر اعلام زمان از سوی مسئولان هستیم.

این در حالی است که جوایز کشتی گیران قهرمان در رقابت‌های آسیایی و جهانی سال 2010 میلادی نیز هنوز به آنها تعلق نگرفته است.