اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خردادماه آینده زمان نهایی اعلام اسلامی المپیکی‌هاست به همین دلیل معتقدم فدراسیون تکواندو باید برنامه المپیکی‌ها را از سایر ورزشکاران این رشته جدا کرده و همه امکانات را برای آماده سازی آنها بسیج کند.

وی در ادامه افزود: فروردین ماه مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا در پیش است و هیچ کشوری این ریسک را نمی کند که از نفرات المپیکی خود در این مسابقات استفاده کند. به همین دلیل فدراسیون تکواندو می بایست با اتخاذ یک تصمیم مناسب برای هر دو رویداد برنامه‌ریزی کند، البته می توانیم در مسابقات قهرمانی آسیا میدان را به جوان‌ترها بسپاریم تا نیم نگاهی به آینده داشته باشیم.

ناظر کمیته ملی المپیک در تکواندو در مورد مسابقات انتخابی المپیک این رشته ورزشی در بانکوک گفت: مسابقات در سطح فنی بالایی برگزار شد. بسیاری از نفراتی که در باکو موفق به کسب سهمیه نشدند در این میدان با آمادگی بالا به دیدار رقبای خود آمده و برخی‌ها نیز ناکام و بدون کسب سهمیه به کشور خود بازگشتند.

رحیمی در خصوص مبارزات دو تکواندوکار کشورمان در این مسابقات گفت: روحانی در قرعه بدشانسی آورد که به نماینده آماده و سرحال اردن برخورد کرد. روحانی اگر با هر حریفی غیر از این اردوی مبارزه می کرد، می توانست سهمیه کسب کند. حاجی پور هم با قدرت مبارزه کرد و با کسب مدال طلا موفق به جواز حضور در المپیک شد.

وی ادامه داد: اگر چه در پکن به دنبال حضور نماینده بانوان در مسابقات تکواندو بودیم و نتیجه چندان اهمیتی نداشت ولی در لندن بهانه‌ای نداریم و کسب مدال توجه مورد توجه است. هر چند حاجی پور حریفان سرسختی دارد ولی او هم دست و پا بسته نیست و نشان داد می توان با اتخاذ یک برنامه حساب شده و سرمایه گذاری مناسب به مدال او امیدوار شد.

دبیر ستاد بازی‌های المپیک در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: در بانکوک وظیفه داشتم در دو وزن مردان که سهمیه کسب کرده بودیم حریفان را آنالیز کنم. یک تکواندوکار سرحال ازبک در کلاس جهانی ظاهر شد، با قدرت و تکنیکی مبارزه کرد، همه رقبا را شکست و به سهمیه المپیک رسید. "دیمیتری کیم"، تکواندوکار کره‌ای الاصل تیم ازبکستان در لندن برای همه مدعیان این وزن یک رقیب جدی خواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه تمام رقبا را باید با دقت آنالیز کرد، افزود: فیلم تمام مسابقات بانکوک توسط رئیس فدراسیون خریداری شده است. مسابقات انتخابی اروپا نیز آنالیز خواهد شد و فیلم رقابت‌های سایر قاره‌ها نیز تهیه می شود تا با یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند راهی لندن شویم.

وی در پایان گفت: در تکواندو می توانیم نتایج خوبی در لندن کسب کنیم به آن شرط که با اتخاذ یک برنامه دقیق و صحیح همه دست به دست هم داده و برای آماده سازی این تیم سه نفره کمک کنند تا بازهم شاهد درخشش این رشته در المپیک باشیم.