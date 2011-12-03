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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۷:۳۴

تکواندو المپیک آزمایشی-لندن/

باقری معتمد امروز به مبارزه با حریفانش می‌پردازد

باقری معتمد امروز به مبارزه با حریفانش می‌پردازد

رقابتهای تکواندو در المپیک آزمایشی طی امروز و فردا برگزار می شود و محمد باقری معتمد اولین نماینده ایران است که به دیدار رقبای خود می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به مدت دور روز و با حضور 60 تکواندوکار از 20 کشور در لندن برگزار خواهد شد. تیم ایران با سه تکواندوکار در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

در وزن 68- کیلوگرم 17 تکواندوکار حضور دارند که محمد باقری معتمد از کشورمان امروز شنبه در این وزن به دیدار رقبای خود می رود. "برونو سیلوا" از برزیل ، "لوان تونکات" از آلمان ، "نیکولاس پیژازی" از برزیل ، "میشل ماگه" از استرالیا ، "اوسارینو" از مکزیک ،"تراویسو" از ایتالیا ، "الوین ممدوف" از آذربایجان  ، "یولین مارتین به همراه وجاش ویبلی" از انگلستان ، "امینه مانی" از فرانسه ، "فیلیپ گریگ" از کرواسی، "میلاد آشنا" تکواندوکلار ایرانی الاصل تیم سوئد، "دیایه بالا" از سنگال و دو تکواندوکار از رژیم اشغالگر قدس در این وزن با حضور دارند.

فردا در آخرین روز این مسابقات تکواندوکاران دو وزن 80- کیلوگرم مردان و 67+ کیلوگرم بانوان به مصاف رقبای خود می روند که یوسف کرمی و اکرم خدابنده نمایندگان کشورمان در این دو وزن خواهند بود. در وزن 80- کیلوگرم مردان نیز علاوه بر کرمی ، "رامین عزیزوف" از آذربایجان ، "آرون کوک" از انگلستان ، "دیمیتری سلستین" از آلمان و"سانگ بین لی" از کره جنوبی چهره های شاخصی هستند.

کد مطلب 1475307

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