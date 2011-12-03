مهمان گیری؛ سنت خدمت به عزاداران محرم در مرند/ آیینی برای مهمان نوازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین "مهمان گیری" سنت دیرینه ای است که هر سال و همزمان با ایام ماه محرم در دو روستای "محبوب آباد" و "انامق" با شکوه تر از سال قبل اجرا می شود و در اجرای آن ساکنان مناطق یادشده با خلوص نیت و عشق سرشار به اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، در کنار عزاداری و سوگواری از سفره احسان امام سوم شیعیان(ع) مطنعم می شوند.

عاشقان خاندان نبوی(ص) و دلسوختگان مکتب ابا عبدالله الحسین (ع) در دو روستای یاد شده از پیر و سالخورده گرفته تا جوان و نوجوان با آغاز ماه محرم، فرارسیدن روز هشتم این ماه و تاسوعای حسینی را لحظه شماری می کنند تا به هموطنان خود ابراز محبت کرده و با بهره مندی از آموزه های سازنده شهیدان مکتب عاشورا توشه ای غنی برای زندگی دنیوی و اخروی خود کسب کنند.

راه افتادن هیئت های عزاداری روستای "انامق" در روز هشتم ماه محرم با پای پیاده به سمت میدان اصلی روستای محبوب آباد که در فاصله کمتر از 10 کیلومتری انامق واقع شده صحنه های بسیار بدیع و زیبا از دلدادگی مشتاقان اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش می گذارد.

زیبایی این صحنه های معنوی آنگاه دوچندان می شود که عزاداران مهمان به شکل واحد با عزاداران روستای میزبان عمق ارادت خود را به امام حسین(ع) نشان می دهند و سپس در پای سخنرانی واعظ روستای مهمان نشسته و به عشق مولای در خون غلتیده خویش، در حالی که لباس عزا بر تن دارند فریاد "شاه حسین؛ وای حسین" سر می‌دهند.

پس از سخنرانی واعظ روستای مهمان، در حالیکه گروه های مختلف عزادار از دو روستای "محبوب آباد" و "انامق" به اتفاق سوگوارانی از روستاها، شهرستان ها و استان های همجوار، اشک حسینی می ریزند و لبیک آنان به ندای "هل من ناصر ینصرنی" سرور آزادگان، فضای روستا را آکنده و عطرآگین ساخته است سر سفره اطعام و احسان میزبانان حضور یافته و از خوان نعمت امام سوم شیعیان مطنعم می شوند.

نوع پذیرایی و استقبال روستاییان میزبان از عزاداران حسینی در نوع خود منحصربفرد و جالب است و اهالی صمیمی و خونگرم روستای میزبان در تقلایی مقدس برای مهمان کردن عزاداران حسینی باهم رقابت می کنند.

میزبان آیین "مهمان گیری" در روز تاسوعا نیز روستای انامق است که در آن، میزبانان با بالا زدن آستین ارادت، به عزاداران حسینی روستای همجوار و سایر گروه های عزادار، عرض ادب و احترام می کنند.

"محبوب آبادی ها" و "انامقی ها" چه فقیر و چه ثروتمند، هر کس به اندازه توانش تلاش می‌کنند تا با اطعام عزاداران حسینی، احسانی در این ایام مذهبی داده باشند و نام خود را در زمره دوستداران امام سوم شیعیان(ع) ثبت کنند.

این تکاپوی بی ادعا برای اثبات ارادات به امام حسین(ع) باعث شده است از یک محیط کوچک و بسته روستایی یک شور و نشاط جهانی ترسیم شود و فراتر از مرزهای کشور بازتاب داشته باشد.

اگر بگوییم که آیین "مهمان گیری" در روستاهای محبوب آباد و انامق نمود واقعی از فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و جاری سازی اصول و فروع دین در امور روزمره و نیز پایبندی به زندگی مذهبی عاری از دغل بازی ها و پلشتی های امروزین است، گزافه نگفته ایم.

در این بین، مسئولان دستگاه های دولتی در الگوسازی این آیین ساده و بی آلایش در عزاداری مکتب حسینی و معرفی آن نقش موثری دارند تا علاوه بر شناساندن سنت پسندیده "مهمان گیری"، از این دو کانون کوچک روستایی جاذبه ای فراگیر برای دوستداران سرور و سالار شهیدان(ع) ترسیم کنند.

با همه این اوصاف مردم دو روستای "محبوب آباد" و "انامق" مرند در تلاشند هر سال با رفع موانع و نارسایی ها که به نوعی از نظرشان در شان دستگاه اباعبدالله الحسین(ع) نیست برنامه های سال آتی را باشکوه بیشتر برگزار کنند.

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گزارش: حامد عاطفی فر