به گزارش خبرنگار مهر، دکه ها یا کیوسکهای مطبوعاتی که در قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری به مکانی برای توزیع و عرضه جراید و مطبوعات تعریف شده به عنوان آخرین و مهمترین زنجیره توزیع نشریات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به واقع دکه های مطبوعاتی تکمیل کننده زنجیره گسترده و طولانی حوزه چاپ و نشر محسوب شده و کمک می کنند کالای فرهنگی به دست مصرف کننده نهایی برسد، حتی به دلیل اهمیت، این مکانها را مروجین فرهنگ نوشتاری و عرضه نامناسب نشریات از سوی کیوسکهای مطبوعاتی را یکی از مهمترین آسیبهای این حوزه به حساب می آورند.

نقص در این حوزه باعث می شود که چرخه و سیستم توزیع ناکارآمد شده و نتیجه دلخواه حاصل نشود، چنانچه امروز اصحاب رسانه به آن انتقاد داشته و اعتقاد دارند که بروز این مشکلات توزیع نشریات را با چالشهای جدی مواجه کرده است.

این عده دلایل متعددی را در زمینه چالشهای آخرین زنجیره توزیع مطبوعات بیان می کنند، اما به این نکته نیز اذعان دارند که بخش زیادی از این معضلات به مشکلات صاحبان دکه های مطبوعاتی و عاملین آن مرتبط بوده و باید مرتفع شود.

صاحبان کیوسکها در حال حاضر به دلایلی از جمله درآمد پایین، عدم تامین معاش، سختی کار، عدم امنیت شغلی و امیدواری به آینده و بیمه به سمت فعالیتهای صرف تجاری گرایش یافته و مشکلاتی را در راستای تحقق اهداف فرهنگی ایجاد کرده اند.

عدم برخورداری از بیمه بازنشستگی و درمان دلیل تحقق این مهم و مهمترین خواسته فعالان این حوزه است که متاسفانه علیرغم وعده های متعدد مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی دست اندرکاران مطبوعاتی راه به جایی نبرده و این افراد را با نگرانیهایی روبرو کرده است.

همچنانکه پیگیری دکه داران اردبیل برای تحقق پوشش بیمه بازنشستگی از طریق اداره کل ارشاد اسلامی استان پس از فراز و فرودهای چند ساله هنوز به نتیجه ای نرسیده و دکه داران از اجرای این طرح ناامید شده اند.

تصمیم قاطع نهادهای متولی لازمه اجرای طرح

یکی از دکه داران با انتقاد از وعده های بی نتیجه مسئولان ارشاد استان اظهار داشت: در حال حاضر هیچ دکه داری تحت پوشش بیمه اداره ارشاد نیست و شاغلان این حوزه ناگزیرند با توسل به قوانین مشاغل آزاد بیمه شوند.

نجات درگاهی که یکی از افراد با سابقه در توزیع و فروش محصولات فرهنگی اردبیل است با ابراز تاسف از بی نتیجه ماندن این طرح تاکنون، اجرای آن را منوط به تصمیم قاطع نهادهای متولی دانست.

وی تصریح کرد: چندین سال است که مراجعات پی در پی دکه داران به ادراه ارشاد بی جواب مانده تا جائیکه با عدم تحقق این طرح وعده داده شده مجبور شدم از طریق مشاغل آزاد بیمه شوم که به دلیل هزینه بیشتر ناعادلانه است.

با وجود این اظهارات و سخنان مشابه دیگر دکه داران اردبیلی، معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان اردبیل نظر دیگری دارد و معتقد است طرح بیمه دکه داران دو سال است که با جمع آوری و تدوین بانک اطلاعاتی در دستور کار وزارت ارشاد است.

ارشاد: طرح بیمه دکه داران اجرا می شود / تامین اجتماعی: طرحی برای بیمه دکه داران نداریم

رئوف موسوی، معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید طولانی شدن این پروسه ابراز داشت: با جمع آوری اطلاعات دکه داران سه برنامه مهم بیمه، مستمری و پاداش هنری به اجرا در خواهد آمد.

وی عنوان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی دکه داران مطبوعاتی استان اردبیل نه تنها از سایر استانها عقب تر نیست، بلکه در وضعیت خوب و رو به رشدی قرار دارد.



موسوی برخورداری از سند مالکیت و پروانه کسب را از مهمترین شرایط بیمه دکه داران عنوان کرد و یادآور شد: این افراد می توانند با مراجعه به ادراه ارشاد وضعیت بیمه خود را پیگیری کند.

به گفته معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان اشخاصی که در دکه ها به عنوان فروشنده در حال فعالیت هستند از این طرح مستثنی بوده و شامل بیمه دکه داران نمی باشند.

اما کارشناس ارشد بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل نظر مخالفی دارد، چراکه وی تاکید داشت که با توجه به اینکه هنوز طرح و برنامه ای برای بیمه دکه داران وجود ندارد، اشخاص فعال در این صنف تنها می توانند از طریق قوانین مشاغل آزاد خود را بیمه کنند.

شاهرخ عیسی پور که با مهر گفتگو می کرد، عدم وجود اتحادیه منظم و شناخته شده برای این صنف را یکی از علل تاخیر در بیمه دکه داران برشمرد و تصریح کرد: به علت عدم پیگیریهای منظم این صنف برای مطالبات خود، هنوز هیچ قانون و مصوبه ای برای بیمه دکه داران تصویب نشده است.

درآمد کافی برای پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد نداریم

یکی دیگر از دکه داران اردبیلی نیز به خبرنگار مهر گفت: با وضعیت معیشتی موجود و بی توجهی خانواده ها به اهمیت محصولات فرهنگی در سبد خرید خانوار درآمد دکه داران به حدی نیست که بتوانند به راحتی خود را طبق قوانین مشاغل آزاد بیمه کنند.

این دکه دار که نخواست نامش فاش شود، با بیان اینکه تاکنون تمام پیگیریهایشان بی نتیجه مانده است، متذکر شد: در نتیجه بسیاری از دکه دار ها مجبور شده اند بیمه کارگری شوند.

وی از عملکرد اداره ارشاد اسلامی استان در این خصوص به شدت انتقاد کرد و با اشاره به دریافت حق بیمه 300 هزار ریالی از سوی تامین اجتماعی یادآور شد: گفته شده بود که الباقی حق بیمه از طریق ارشاد پرداخت می شود، اما هر سال بیمه مبلغ بیشتری از دکه داران می گرفت و بعدا معلوم شد که این طرح نه تنها عملی نشده بلکه مبلغ کامل بیمه دریافت می شود.

خبرنگاران از اجرای بیمه برابر با دکه دارانناراضی

البته برخی از خبرنگاران و نویسندگان استان نیز با اجرای این طرح به دلیل عدم تناسب درآمد مالی و شغلی، لزوم رعایت جایگاه صنفی و حرفه ای، عدم سنخیت بیمه برابر و... مخالف هستند.

یکی از خبرنگاران استان با ابراز نارضایتی از طرح اعلام شده بیمه دکه داران به خبرنگار مهر گفت: درآمد خبرنگاران و نویسندگان بسیار کمتر از دکه داران بوده و این دور از انصاف است که با تصویب طرح بیمه این صنف نیز به مانند خبرنگاران بیمه شوند.

این خبرنگار با اشاره به ضرورت حمایت اداره ارشاد اسلامی از دست اندرکاران و فعالان حوزه توزیع و فروش نشریات تصریح کرد: اما اجرای طرح پیشنهاد شده خبرنگاران احساس خواهند کرد در حقشان اجحاف شده است.

وی پیشنهاد کرد: می توان یا در نحوه بیمه خبرنگاران بازنگری کرد و تک تک این اصناف را متناسب با درآمد خود مشمول بیمه قرار داد و یا در نحوه بیمه اصناف دیگر از جمله صنف دکه داران برنامه ریزیهای معقول تری صورت داد تا در این میان کسی احساس نکند حق بیمه پرداختی اش تناسبی با درآمد او ندارد.

خبرنگار نشریات محلی اردبیل بیان داشت: رنجی که خبرنگار و نویسنده در کار خود متحمل می شود به هیچ عنوان متناسب با درآمد وی نیست و لازم است طرحهای بیمه با رعایت حال افراد آن صنف پیاده سازی شود.

کسی روزنامه نمی خرد، تنقلات می فروشیم

اینکه طرح بیمه دکه داران اردبیل چه زمانی اجرا خواهد شد معلوم نیست، اما این روند و بسیاری از مشکلات صنفی دیگر باعث شده امروزه صاحبان این مشاغل در زمینه ترویج و توسعه برنامه های فرهنگی عقبگرد داشته و بیشتر از آنکه دلسوزی فرهنگی داشته باشند به فعالیتهای تجاری روی آورند.

چنانچه اجرای طرحهای مختلف فرهنگی برای این مراکز از جمله ممنوعیت عرضه کالاهای غیرفرهنگی و فروش سیگار در این مکانها با وجود همه گیری و کشوری بارها با شکست مواجه شده و نشان داده که باید در این زمینه برنامه ریزی ریشه ای و پایه ای صورت گیرد.

هم اکنون براساس قوانین موجود فروش محصولات غیرفرهنگی در دکه های مطبوعاتی ممنوع است، اما بسیاری از دکه داران همچنان در کنار نشریات انواع کالاهای غیر فرهنگی، تنقلات، شسیگار و... را نیز به فروش می رسانند و عملا به سوپر مارکتهای کوچک تبدیل شده اند.

بسیاری از دکه داران بر این عقیده هستند که گرایش بسیاری از این افراد به فروش محصولات غیر فرهنگی مانند انوع خوراکی و نوشیدنی به دلیل فروش و سود کم روزنامه و درآمد پایین حاصل از فروش این اقلام است.

این طرحها در زمانهایی در اردبیل نیز اجرا شد، اما با گذشت چند روز و برخلاف سختگیریهای اولیه، به یکباره کلیات طرح فراموش و روند فعالی تداوم یافت.

معاون فرهنگی اداره ارشاد سلامی استان اردبیل با اشاره به این مشکل، از آغاز به کار شوراهای بازرسی برای تخلفات دکه داران از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: این شورا در مرحله اول آموزش و در مرحله دوم تذکر و پیگرد قانونی را برای جلوگیری از فروش محصولات غیرفرهنگی و سایر تخلفات دکه داران در دستور کار دارد.