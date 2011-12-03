شاگردان ولاسکو به روسیه هم باختند/ ایران برای خودش آبرو جمع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین روز از دوازدهمین دوره رقابتهای والیبال جام جهانی که به میزبانی ژاپن برگزار می شود بامداد امروز شنبه با دیدار تیمهای ملی ایران و روسیه پیگیری شد که در پایان این دیدار شاگردان "خولیو ولاسکو" مقابل یکی از بهترین تیمهای جهان با نتیجه 3 بر صفر شکست خوردند.
در این دیدار که ملی پوشان ایران بازهم عملکرد خوب و قابل قبولی داشتند تجربه بالا و میانگین قدی بالاتر روسها عاملی برای شکست ایران شد و با وجود نمایش کم نقصی که شاگردان ولاسکو داشتند اما در نهایت در سه گیم متوالی با نتایج (29 بر 31)، (21 بر 25) و (18 بر 25) مغلوب حریف نامدار خود شدند.
ملی پوشان ایران در گیم اول نمایش خیره کنندهای داشتند و در شرایطی که شانس رسیدن به پیروزی و حداقل گرفتن یک گیم از تیم صدرنشین رقابتها را داشتند در نهایت با نتیجه 29 بر 31 مغلوب حریف خود شدند و در دو گیم بعدی نتوانستند نمایش خوب گیم اول را داشته باشند.
تیم ملی والیبال کشورمان در دیدار برابر روسیه با وجود اینکه شکست خورد اما نسبت به دیدار برابر برزیل در دریافتها بهتر عمل کرد و در سرویسها نیز به امتیازات بیشتری دست پیدا کرد اما مقابل تیمی به میدان رفته بود که در این دوره از رقابتها تنها یک شکست داشت، به عنوان صدرنشین به رقابتهای المپیک راه پیدا کرده و یکی از قدرتهای برتر جهان است.
شاگردان خولیو ولاسکو که در مراحل قبلی دوازدهمین دوره رقابتهای جام جهانی این رشته ورزشی برابر تیمهای ژاپن، صربستان، لهستان، آرژانتین و مصر به پیروزی رسیده و به تیمهای کوبا، آمریکا، چین و برزیل باخته بودند، ساعت 9:30 فردا یکشنبه در آخرین دیدار خود به مصاف تیم ملی ایتالیا خواهند رفت.
