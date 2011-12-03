تأسیس "سازمان امر به معروف و نهی از منکر" راه زدودن غربت از قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر، افزود: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این دو فریضه صراحت دارد اما کارنامه مجلس و دولت در این موارد غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: مشروعیت مدیران جمهوری اسلامی وابسته به این دو فریضه است و طبق فرمایشات قرآن زمانی که به قدرت رسیدید باید به این دو فریضه عمل کنید اما تا امروز کسی عمل نکرده است،برخی مدیران به فلسفه شهادت شهدا بی دقت شده اند و به امر به معروف و نهی از منکر که اولین وظیفه یک مدیر است، عمل نمی کنند.

همه تماشاچی شده اند، بسیج مقتدر باید به میدان بیاید

امام جمعه موقت ورامین تصزیح کرد: مجمع امور صنفی به وظیفه خود عمل نمی کند، همه تماشاچی شده اند، بسیج مقتدر باید به میدان بیاید، کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست، چرا برخی مسئولان دانشگاهها وضع اسفبار موجود و اختلاط در دانشگاهها را اصلاح نمی کنند؟ چرا پلیس با مراسم علنی غیر اخلاقی برخورد نمی کند؟ اگر می گوییم حسینی هستیم به شعار نیست بلکه به عمل است؛ همه ما بد عمل کردیم.

وی ادامه داد: برخی بازارها، برخی مجالس عروسی و برخی تالارهای ما اوضاع اسفبار فرهنگی دارند، این موارد مورد پذیرش مهدی فاطمه(عج) نیست؛ از دولت می خواهم هرچه سریعتر با تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر مستقیم ولایت فقیه، غربت را از چهره اصل هشتم قانون اساسی بزداید که این تنها راه است.

عزاداری ظهر عاشورا مانور شیعه است

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان به ساحت مقدس امام عصر(عج) و نایب بر حقش مقام معظم رهبری، ادامه داد: باید در این ایام و لیالی به فلسفه قیام عاشورا و هدف مهم سید الشهدا(ع) دقت کرده و بررسی کرد که علت وقوع حماسه عاشورا چه بود؟ چرا پاره تن پیامبر(ص) و فرزندان و اهل بیت و یارانش با آن وضع به شهادت رسیدند؟

وی تصریح کرد: قیام ابی عبدالله(ع) برای رسیدن به متاع ناچیز دنیوی و کسب قدرت نبود، برای اصلاح امت رسول الله(ص) بود و امام با بیعت نکردن با یزید به همه نشان داد حسین(ع) که نماد حق و ارزشهای و عقلانیت و دینداری است هرگز با مثل یزید سر سازش ندارد و این یک خط روشن است برای همیشه تاریخ و الگو و اسوه برای همه آزادگان عالم است.

وی سپس هشدار داد: از پراکندگی هیئات عزاداری و انشعابات بپرهیزید، عزاداری ظهر عاشورا مانور شیعه است، این مانور عظیم را با انسجام و اخلاص بیشتری برگزار کنید تا وجود مبارک سیدالشهدا(ع) عنایت بیشتری داشته باشند؛ همه آحاد ملت و شیعیان نسبت به عاشورا و پاسداشت فرهنگ عاشورایی مسئولند، ظهر عاشورا تمام هیئات عزاداری نماز جماعت برپا کنند، زشت است اذان ظهر طنین انداز شود و برخی همچنان بر طبلها بکوبند.

از خرافات و اعمال موهن در عزاداری بپرهیزید

حجت الاسلام محمودی افزود: قدر محرم و مجالس عزای سیدالشهدا(ع) را بدانید، عزاداریها را باشکوه برگزار کنید، از خرافات و اعمال موهن در عزاداری بپرهیزید، از عاشورا الگو بگیرید، راه را گم نکنید، الگوهای اصیل را فراموش نکنید تا وجود مبارک امام زمان(عج) بر مجالس ما عنایت داشته باشند، در رأس حوائج نیز فرج مهدی فاطمه(عج) را طلب کنید.

جریان فتنه و انحرافی با پول خرج کردن برای انتخابات مجلس یارگیری می کنند

وی سپس به سالروز شهادت شهید مدرس اشاره کرده و گفت: نمایندگان مجلس با الگو قرار دادن شهید مدرس، پاسدار ارزشهای دینی و انقلابی باشند.

دبیر هماهنگ کننده دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: امام(ره) فرمودند باید مجلس همواره نمایندگانی مانند مدرس داشته باشد که فقط خدا را ببینند، امروز در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم و در سراسر کشور شاهدیم برخی جریانات سیاسی پول خرج می کنند و یارگیری می کنند، هم جریان فتنه و هم جریان انحرافی دولبه قیچی هستند و دست به دست هم دادند که ارزشهای ما را قیچی کنند و در حال یارگیری هستند، آگاه باشید، مجلس ما مانند مدرسها را می خواهد.

ملت ایران نیازی به ارتباط با دولت استعماری انگلیس ندارد

وی سپس به ۱۶ آذر روز دانشجو اشاره کرده و افزود: باید دانشجویان عزیز روحیه حق طلبی و استکبار ستیزی خود را حفظ کنند که البته خوشبختانه تا به حال نیز همین گونه بوده است و در روزهای گذشته شاهد یکی از جلوه های بیداری دانشجویان با تجمع در برابر سفارت انگلیس بودیم.

حجت الاسلام محمودی سپس به تشریح نقش انگلستان در فتنه سازی پرداخته و گفت: اگر امروز شاهد حضور وهابیت در عربستان سعودی هستیم، اگر فرقه های منحرف مانند بهائیت را شاهدیم، همه و همه منشأ در انگلستان دارد و دستان ناپاک این استعمار پیر در تمام فتنه ها و فرقه های ضاله هویداست.

وی تأکید کرد: به همین دلیل است که نمازگزاران جمعه ورامین حمایت خود را از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و نیز حرکت دانشجویان در کوتاه کردن دست انگلیس اعلام می دارند.

آمریکا و انگلیس و دیگر دولتهای غربی ابهت پوشالی خود را از دست داده اند

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: امروز آمریکا و انگلیس و دیگر دولتهای غربی ابهت پوشالی خود را از دست داده اند، آن روزی که آنها برای ملتها تصمیم می گرفتند سپری شد، این همه در کشورهای اسلامی مانند مصر، تونس، لیبی، عربستان و … حضور یافتند اما امروز می بینیم در مصر با رأی مردم، اکثریت اسلامگرایان قدرت را در دست می گیرند، در تونس و هرجای دیگر نیز اگر پای ملتها باز شود، می بینید به دولتهای مزدور شما "نه" می گویند، امروز دیگر زمان به زباله دان افکنده شدن مستکبران است.

وی عنوان کرد:ملت ایران نیازی به ارتباط با دولت استعماری انگلیس ندارد و این درس را از امام خود سیدالشهدا(ع) گرفته است که "هیهات من الذله" و لذا به ذلت در برابر زورگوییها و دخالتها و شیطنتهای خباثت آلود دشمن تن نمی دهد.