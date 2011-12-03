واکنش شهرداری به اعتراض اردبیلیها/ دریخ از یک خیابان سالم!

غلامرضا عطایی روز سه شنبه در گفتگو با مهر با تاکید به ترمیم بخشهای مهمی از آسفالت خیابانهای این شهر، از آسفالت ریزی بالغ بر 132 هزار تن در سطح خیابانهای اردبیل خبر داد و اظهار داشت: وضعیت آسفالت و ترمیم خیابانها مناسب است.

وی اضافه کرد: با وجود کاهش حجم آسفالت ریزی طی سال جاری در مقایسه با سال گذشته که حدود 157 هزار تن آسفالت بود، همچنان حجم آسفالت ریزی مطلوب بوده است.

معاون شهردار اردبیل ادامه فرایند لکه گیری خیابانها را مستلزم شرایط جوی مساعد دانست و افزود: لکه گیری و آسفالت ریزی مستلزم توقف بارش برف و باران است و با توقف بارشها لکه گیری خیابانها ادامه خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا شهرداری با طول دادن پروژه ها، اجرای طرحها را به دلیل فصل بارش متوقف می کند، پاسخ مناسبی نداد و انجام پروژه ها را منوط به شرایط انجام آن دانست.

شهروندان: اردبیل حتی یک خیابان سالم ندارد

گفتنی است وی در حالی از وضعیت آسفالت خیابانهای شهر اردبیل اظهار رضایت می کند که شهروندان و بسیاری از مسئولان اجرایی استان و حتی شورای شهر اردبیل در این زمینه با این مسئول هم عقیده نیستند، چرا که اگر توفیقی تاکنون در این زمینه صورت می گرفت، شهردار و شورای شهر اردبیل برای چهارمین سال پیاپی نهضت آسفالت ریزی را در راس امور عمرانی این نهاد قرار نمی دادند.

ناگفته نماند نهضت آسفالت اعلام شده طی این سالها هیچ پیشرفتی نداشته و در حد شعار باقی مانده، چنانچه نهضت و طرح گلکاری اعلام شده از سوی شهرداری نیز که پیش از نهضت آسفالت طی دو سال اجرا شد، هیچکونه تاثیری بر روند توسعه فضای سبز اردبیل نداشت.

به عقیده شهروندان هم اکنون شهر اردبیل حتی یک خیابان سالم و بدون چاله نداشته و تردد در این شهر با مشکلات عمده ای مواجه است.

علاوه بر این ترمیم خیابانها نیز که بر اثر حفاری متعدد دستگاه ها و سازمانهای مختلف در سطح شهر صورت می گیرد، خود به دست انداز و چاله های پر خطر تبدیل می شود، چرا که ترمیم آنها به صورت کارشناسی و علمی و فنی نبوده و با تفکر چند کارگر روز مزد ساده اجرا می شود.

طولانی بودن فصل سرما و بارش، برودت هوا، نمک پاشی مداوم در زمان بارندگی برف به دلیل جلوگیری از یخبندان بودن سطح خیابان، حفاریهای متعدد، عدم کیفیت مطلوب آسفالت مصرفی، کم بودن قیر در آسفالت مورد استفاده و... از جمله دلایلی است که اردبیل در این زمینه با مشکلاتی روبرو باشد.

بسیاری از شهروندان نیز در واکنش به اظهارات این مسئول با بیان اینکه وی حقیقت آشکار را انکار کرده است، معتقد بودند که اگر اردبیل به لحاظ وضعیت آسفالت در شرایط مناسبی قرار دارد، پس ادعای 132 هزار تن آسفالت ریزی در سال جاری و 157 هزار تن در سال گذشته برای کجا مورد استفاده قرار گرفته است؟.

اردبیلیها منتظر کارخانه جدید آسفالت باشند

عطایی همچنین یکی از دلایل سرعت پایین در بازسازی آسفالت خیابانها را کمبود آسفالت برشمرد و از آغاز به کار کارخانه جدید تولید آسفالت در اردبیل طی آینده ای نزدیک خبر داد.

وی ابراز داشت: با وجود دو کارخانه آسفالت در اردبیل نیاز به تولید حجم بیشتری هستیم که با افتتاح این کارخانه به واسطه طرح پیشنهادی سازمان عمرانی شهرداری اردبیل این مشکل تا حدودی مرتفع خواهد شد.

معاون عمرانی شهرداری اردبیل تصریح کرد: با تولید 160 تن آسفالت در هر ساعت در این کارخانه ظرفیت تولید آسفالت استان دو برابر خواهد شد.

سرعت غیرمجاز علت افزایش تصادفات در پلهای روگذر

وی همچنین در خصوص علت افزایش تصادفات در دهانه پلهای روگذر اردبیل در زمستان، مشکل را فنی و مهندسی ساخت ندانست و یادآور شد: این مشکل را باید در سرعت غیرمجاز رانندگان علت یابی کرد.

عطایی بی توجهی به سرعت مجاز و تخلفات رانندگی را علت اصلی افزایش تصادفات درون شهری و پلهای روگذر دانست و این تردید شهروندان را که اشتباهات مهندسی ساخت از جمله عوامل افزایش تصادفات است، رد کرد.

عطایی حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی بر روی پلهای روگذر را 30 کیلومتر در ساعت عنوان کرد و متذکر شد: اکثر رانندگان از این سرعت تخطی کرده و سانحه می آفرینند.

عطایی: پلهای روگذر اردبیل مشکل فنی ندارد/کارشناسان: پلها با شرایط جوی اردبیل تناسب ندارد

در عین حال یکی از کارشناسان ارشد عمران اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت ساخت پلهای روگذر تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی اردبیل و وجود فصل سرد طولانی مدت، نحوه ساخت و روسازی خیابانها و پلهای روگذر نیازمند تدابیر ویژه است.

علی بهنود با بیان اینکه به علت نبود اطلاعات میدانی مناسب در سطح شهر اردبیل نمی توان به صراحت در مورد کیفیت ساخت پلهای روگذر نظر داد، عنوان کرد: حوادث و موقعیتهای خاص می تواند میدان آزمایش و تجربه برای پروژه های عمرانی باشد.

وی به وجود طرحهای جدید و ایمن روسازی برای سطوح خاص از جمله پیچهای تند و سطوح شیبدار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در سطح دنیا برای سطوح شیبدار از روشهای روسازی جدید برای افزایش زبری سطح خیابان و جاده استفاده می شود که متاسفانه هنوز در شهر اردبیل حتی نشانه های آن نیز دیده نمی شود.

بهنود افزود: یکی از علل عمده تصادفات در پیچها و شیبها اصطکاک پایین بین چرخهای اتومبیل و آسفالت و در ادامه لغزش وسیله نقلیه است که با روشهای روسازی سطوح خاص این مشکل تا حدود زیادی مرتفع می شود.

معاون شهردار اردبیل همچنین با تایید نحوه مهندسی این پلها انتقاد وارده در کم کاری احتمالی را نپذیرفت و بیان داشت: این پلها توسط مهندسان مشاور ساخته شده و تمام موارد ایمنی در ساخت آن رعایت شده و مشکل فنی ندارد.

پل ارجستان در سال 91 به بهره برداری می رسد

وی بهره برداری از پل ارجستان تنها پل روگذر نیمه تمام اردبیل را مستلزم شرایط جوی مساعد دانست و تصریح کرد: به علت جابه جایی نهادهای مسئول و متولی در ساخت این پل متاسفانه بهره برداری از آن تاکنون با تاخیر مواجه بوده است.

عطایی اظهار داشت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی در نظر داریم تا اسفند امسال حداقل تردد اتومبیلها را امکان پذیر ساخته و در سال آینده آسفالت ریزی کنیم.

وی افزود: با این حال اگر شرایط جوی اجازه ندهد انتظار می رود تا سه ماهه اول سال آینده بتوانیم این طرح را به بهره بردای برسانیم.

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محمد میرزایی ناطق