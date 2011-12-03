600 محفل حسینی در کردستان برگزار می شود

حجت الاسلام مسعود صفی ‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامه‌ های ایام محرم در سطح استان و برگزاری 600 محفل حسینی اظهار داشت: در این محافل عزاداران حسینی به عزاداری و سوگواری می‌ پردازند و برنامه‌ های مختلفی را در 600 محفل اجرا می ‌کنند.

وی با اشاره به اعزام مبلغان عادی و ویژه بومی و غیربومی در این استان بیان کرد: 600 مبلغ بومی و غیربومی به مناطق شهری و روستایی استان نیز در این ایام به مناطق مختلف اعزام می‌ شوند و به امر تبلیغ می پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اعلام کرد: ستاد ساماندهی شئون مناسبت ‌های دینی که به مناسبت ماه محرم نیز در استان فعالی است، قریب به 12 جلسه را تاکنون با حضور اعضا در سطح استان به منظور برگزاری هر چه بهتر برنامه‌ های این ایام تشکیل داده است.

حجت ‌الاسلام صفی‌ یاری اظهار داشت: علاوه بر محافل یاد شده هشت همایش توجیهی و آموزشی ویژه محرم نیز در سطح استان برگزار می‌ شود که در این همایش با ارائه بسته‌ های فرهنگی و اجرای برنامه‌ های مختلف شاهد حضور حداکثری مردم و هیئت های مذهبی خواهیم بود.

وی توزیع نذورات و اقلام نذری با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان را از دیگر برنامه‌ های ایام محرم دانست و عنوان کرد: این اقدام هر سال در سطح استان انجام می ‌شود و در سال جاری نیز برنامه ریزی لازم برای عملی کردن این مهم صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از برگزاری مسابقه بزرگ حفظ قرآن کریم با عنوان "سفینه‌النجاة" در این استان خبر داد و گفت: این مسابقه نیز در رشته‌ های مختلف حفظ پنج تا 30 جزء قرآن کریم در ایام محرم و صفر برگزار می‌ شود.

حجت ‌الاسلام صفی‌ یاری اظهار داشت: برپایی سومین نمایشگاه عاشورایی در دهه اول محرم ‌الحرام در راستای معرفی درس ها و عبرت های عاشورا و همچنین دستاوردهای هیئت های مذهبی به مردم از دیگر برنامه ‌های این ایام است که در دهه اول محرم در شهرستان قروه عملی می‌ شود.

وی بیان کرد: همچنین در جلسات کانون مداحان، جلسات ستاد شئون و هیئت های مذهبی بر پرهیز از تحریفات در عزاداری‌ ها تاکید شده است و امیدواریم امسال شاهد کمترین آسیب‌ ها در این ماه در سطح استان کردستان باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان گفت: پرهیز از تداخل برنامه‌ ها و ساماندهی محافل عزاداری، برپایی نماز عاشورا و کلنگ‌ زنی مجتمع نور امام حسین (ع) شهرستان بیجار از دیگر برنامه‌ های استان کردستان در ایام محرم است.