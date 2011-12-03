دانشگاهها نقش عظیمی در تحولات جهان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در دیدار با روسای دانشگاه های هرمزگان و هیئت علمی دانشگاههای استان در خصوص ارتباط انقلاب اسلامی و دانشگاهها اظهارداشت: اگرانقلاب اسلامی دستاوردهایی در بخشهای مختلف به ارمغان آورده و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را کسب کرده و آن را توانسته به جهان صادر کند به غیر از پایه های اصلی آن که ایمان، وحدت و رهبری است، دانشگاهها نقش عظیمی را دراین تحولات داشته اند.

عزیزی اضافه کرد: اگر امروز انقلاب اسلامی ما به سایر نقاط جهان صادر شده به دلیل برخورداری از یک مدل نوین مدیریتی بر اساس تعالیم دینی و اسلامی است که رشد و تعالی بشریت را به دنبال دارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران هزاران دستاورد داشته که بزرگترین آن به وجود آوردن زمینه تعالی بشریت است، تاکید کرد: فضای فرهنگی - اجتماعی و محیط های دانشگاهی هیچ وقت نباید تعالی ارزشمندانقلاب که تحولات بزرگی در داخل و خارج کشور به وجود آورده را نادیده بگیرند.

به گفته وی به یقین دانشگاهها دستاوردهای بزرگی را برای ایران اسلامی رقم زده و مجموعه دانشگاهی نیز دراین راستا نقش بی نظیر و با عظمتی داشته و دارند.

عزیزی ادامه داد: به واسطه اینکه دانشجو دارای روحیه آرمان خواهی و سرشت پاک است و اندیشه های بیگانه نتوانسته در او بروز کند می تواند منشاء تحولات بزرگی باشد.

استاندار هرمزگان اظهارداشت: دانشگاه که زمینه ساز توسعه، محل تعلیم و تربیت همراه با معنویت و تقویت کننده سرمایه اصلی کشوراست، نباید قله های پیشرفت را از دانشجو مستثنی و آن را جدای از این مجموعه ببیند.

وی عنوان کرد: وظیفه همه مدیران و مسئولان است که دانشجو را به عنوان ناب ترین سفیران دفاع از عملکرد نظام، خوب دریابند زیرا دانشجو رکن اصلی و سرمایه بزرگی برای کشور است.

ارائه ایده های موثر و اجرای در راستای پیشبرد اهداف نظام، معرفی آرمانها و ایده های انقلاب به دانشجویان و نسل حاضر، رسواسازی اندیشه های پلید نظام سلطه در دانشگاه، خالق شرایط بودن و نه مخلوق شرایط بودن و فراهم کردن زمینه های که دانشگاه محل جوشش دو جریان علم و تحقیق و آرمان گرایی باشد از انتظارات استاندار هرمزگان از روسا واعضای هیئت علمی دانشگاههای استان بود.

دراین دیدارکه حدود پنج ساعت به طول انجامید و در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، استاندار هرمزگان تمام درخواستهای روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان که 39 مورد بود قول مساعد داد که این موارد را در دیدار بعدی که در دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود، بررسی و پاسخ دهد.

استاندارهرمزگان، معاونان و هیئت همراه در بدو ورود به دانشگاه هرمزگان به مقام شامخ شهدای گمنام دفن شده در این دانشگاه ادای احترام و همچنین از پروژه های عمرانی در حال احداث دانشگاه هرمزگان نیز بازدید کردند.