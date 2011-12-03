حضور حداکثری در انتخابات باعث اقتدار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر شامگاه جمعه در همایش روحانیان شیعه و سنی افزود: وظیفه مسئولان اجرایی ستاد انتخابات شهرستان این است که انتخابات را مانند یک نعمت الهی پاسداری کنیم.
کُر افزود : شرکت حداکثری مردم در انتخابات باعث انسجام داخلی و اقتدار جهانی می شود و حضور همراه با بصیرت مردم در انتخابات در شرایط کنونی یک ضرورت است.
فرماندار شهرستان افزود : مردم کسانی را انتخاب کنند که به کانون ثروت و قدرت متصل نباشد.
کُر اضافه کرد: تمامی آحاد مردم بالاخص مسئولان و مدیران و علما و روحانیون وظیفه دارند در مقابل توطئهها و جنگ روانی استکبار جهانی هوشیار باشند.
وی اضافه کرد: فرماندار شهرستان آق قلا درهمایش روحانیون شیعه و سنی که با محوریت انتخابات و امر به معروف و نهی از منکردر سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با بیان این مطلب افزود : افتخار ما این است که در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم ، جامعه اسلامی جامعه هوشمندی است که در طول تاریخ نشان داده است که در مقابل استکبارجهانی ایستاده است.
حاجی گلدی کُر اضافه کرد : ایجاد بصیرت دربین آحاد جامعه و وحدت بهترین ابزار مقابله با استکبارجهانی است و در حقیقت وحدت، بصیرت و فرمایشات مقام معظم رهبری مصداق عینی امر به معروف است.
کُر افزود : امروزه جنگ های روانی دشمن علیه جامعه اسلامی بسیار پیچیده شده است و مهمترین اهداف استکبار از ایجاد عملیات روانی علیه ایران و اسلام در سه محور تخریب ، تردید و تضعیف خلاصه میشود.
فرماندار اضافه کرد : مردم نظام و رهبری را دوست دارند که مصادیق عینی آن استقبال حماسی مردم کرمانشاه از رهبری و حضور گسترده مردم در راهپیمایی 9 دی بود که این حضور حماسی دنیا را به تعجب وادشت.
کُر راهکارهای مقابله با استکبار جهانی را اتحاد و همدلی ، حضور عالمانه و آگاهانه روشنگری و بصیرت و مردم و مسئله قانونگرایی عنوان کرد.
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