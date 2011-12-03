به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز شنبه در دهمین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در ژاپن با حساب 3 بر صفر (29 بر31)، (21 بر 25) و (18 بر 25) به روسیه باخت.

امیر غفور که در پایان دیدار با روسیه با کسب 19 امتیاز به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن میدان هم انتخاب شد، در پایان این دیدار اظهار داشت: ما مقابل بهترین تیم جهان بازی کردیم و سعی کردیم بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم. آنها باتجربه‌تر بودند. در آینده، وقتی مقابل تیم‌هایی از این دست به میدان برویم قطعا بازی بهتری را به نمایش خواهیم گذشت.

بازیکن تیم والیبال ایران اظهار داشت: پیش از بازی، مربی (ولاسکو) با من صحبت کرد و گفت از بابت چیزی نگران نباشم و با اعتماد به نفس به زمین بروم. به همین خاطر بود که در دیدار با روسیه توانستم خودم باشم و خوب بازی کنم.

ایران فردا یکشنبه در آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جهانی با ایتالیا دیدار خواهد کرد.