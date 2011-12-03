شهرستان سنندج مقام اول احداث گلخانه در کردستان را دارد

فرید سپری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه شرایط مساعد آب و هوایی و استعداد های بالقوه در این شهرستان تاکنون تعداد 30 واحد گلخانه احداث شده است.

وی با اشاره به موقعیت قرار گرفتن مکان این مجتمع های گلخانه ای در شهرستان سنندج گفت: مجتمع های گلخانه ای در روستاهای چناره، باباریز و سایر روستاهای تابعه در سطح هفت هکتار اجرا شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: این مجتمع های گلخانه ای موجب اشتغال زایی حدود 80 نفر از جوانان و کارشناسان بخش کشاورزی را به طور مستقیم فراهم کرده اند و به صورت غیرمستقیم نیز باعث ایجاد فرصت های متعدد شغلی شده اند.

سپری افزود: مجتمع های گلخانه ای شهرستان سنندج سالیانه حدود هزار تن محصولات صیفی شامل گوجه فرنگی، خیار و سایر اقلام را تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر جهاد کشاورزی سنندج درخواست های ایجاد و راه اندازی گلخانه را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داده و از افراد سرمایه گذار در این بخش نیز حمایت می کند.